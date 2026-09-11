Imperativ naděje
Mon ami,
kdyby se svět zdál neznámý
a lidé cizí,
kdyby dějiny vzaly zmizík
nebo železnou hůl
a vymazaly touhu po smyslu,
kdyby nás život odsunul
na starou kolej bez výsluh,
kdyby se o slovo přihlásil černý úděl
a naděje jen bouchla dveřmi
– vždy něco zbude
věř mi…
Ma copine,
kdyby nám slunce zakryl stín
a měsíc ukazoval cesty do temnot,
kdyby všem svíčkám chyběl knot
a vítr ze severu uhasil i plamen světa
a milující dívali se jenom z výšky
a vzácní lidé zbyli jenom na plaketách
a z kytek kvetly už jen skromné tamaryšky,
kdyby varhaník Osud zvolil krutý prstoklad
– nikdy to nesmíš vzdát…
.
Foto: AP
Andrea Platznerová
jak to děláš?
(ve víru každodennosti se občas v předpodzimním vzduchu zastaví list, myšlenka, pocit)
Andrea Platznerová
o čem lidé přemýšlejí
(ale pokud je to odvrácená strana pocitu spokojenosti, daň za schopnost vnímat krásu, cítit štěstí a darovat se druhým, tak to závaží vědomí sebe, myslím, stojí za to)
Andrea Platznerová
Zpráva od kuchyňské linky
(Miláčku s vavříny, jen tak, bez zásluh)
Andrea Platznerová
devátého devátý, mému strýci by dnes bylo sedmaosmdesát
(Dibovi, který by dnešní dobu nesl těžce, ale určitě by se mnou chodil na výstavy moderního umění)
Andrea Platznerová
život
(je, jaký je, a takový je ho třeba žít)
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