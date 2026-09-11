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Imperativ naděje

Andrea Platznerová
       (Příteli...)                                                                                     




Mon ami,
kdyby se svět zdál neznámý
a lidé cizí,
kdyby dějiny vzaly zmizík
nebo železnou hůl
a vymazaly touhu po smyslu,
kdyby nás život odsunul
na starou kolej bez výsluh,
kdyby se o slovo přihlásil černý úděl
a naděje jen bouchla dveřmi
– vždy něco zbude
věř mi…


Ma copine,
kdyby nám slunce zakryl stín
a měsíc ukazoval cesty do temnot,
kdyby všem svíčkám chyběl knot
a vítr ze severu uhasil i plamen světa
a milující dívali se jenom z výšky
a vzácní lidé zbyli jenom na plaketách
a z kytek kvetly už jen skromné tamaryšky,
kdyby varhaník Osud zvolil krutý prstoklad
– nikdy to nesmíš vzdát…
.


Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | pátek 11.9.2026 7:33 | karma článku: 0 | přečteno: 5x
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Andrea Platznerová

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  • Celková karma 6,62
  • Průměrná čtenost 762x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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