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hledám svůj rým i po letech

    (jen už vím mnohem lépe, jaký)                                                                 




        ale jistě

        jistěže stále hledám
                                     čekám
                                doufám
                                          toužím


        po duši - řece čisté
        jež rozumí jazyku louží
        a před mořem se sklání

        ale jistě
        stále s radostí šidím spaní
        a těším se na nová rána
        ty zprávy od slunce
        že tmou naděje nekončÍ


        jistěže toužím být zas milovaná…

       dívám se světu do očí
       a vidím v nich přicházet dávno známé

                                     patření

                             sdílení

                                       dotýkání

                            ten krásně obyčejný rým


třeba už zítra spolu posnídáme

tebe už nikam nepustím




Foto: AP – Hledám svůj rým, Galén, 2011

Autor: Andrea Platznerová | čtvrtek 27.8.2026 17:23 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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