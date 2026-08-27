hledám svůj rým i po letech
ale jistě
jistěže stále hledám
čekám
doufám
toužím
po duši - řece čisté
jež rozumí jazyku louží
a před mořem se sklání
ale jistě
stále s radostí šidím spaní
a těším se na nová rána
ty zprávy od slunce
že tmou naděje nekončÍ
jistěže toužím být zas milovaná…
dívám se světu do očí
a vidím v nich přicházet dávno známé
patření
sdílení
dotýkání
ten krásně obyčejný rým
třeba už zítra spolu posnídáme
tebe už nikam nepustím
Foto: AP – Hledám svůj rým, Galén, 2011
Andrea Platznerová
Kronika blízkosti
(Rozhovor s vousatým starým pánem u Rudého moře)
Andrea Platznerová
Dolly P.
(kloubouček, hvězdo s láskou v srdci)
Andrea Platznerová
kdybych...
(co naplat)
Andrea Platznerová
pětadvacátého srpna dva tisíce dvacet šest
(tak nějak povšechně fajn, s dětmi, hudbou, rozhovory)
Andrea Platznerová
věnováno Faustovi
(cesta je cesta je cesta)
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