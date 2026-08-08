hledá se starý patník
kdesi jsem snad jen špatně odbočila
a postačí najít ten patník u silnice
a Štěstěna bude zas milá
namaluje o trochu více
měkkých objetí
jiskřivého smíchu
do pestrého světského polyptychu
s názvem Život, jenž měl být běžný
– o takovém jsem kdysi snila –
občas bolí a občas zněžní…
kdesi jsem snad jen špatně odbočila
Foto: AP
Andrea Platznerová
bez alibi
. . . . . . . (ale svá rozhodnutí vždy děláme, jak v dané chvíli nejlépe umíme) . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
N.B.
. . . . . . . (až jednou budeš v cíli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
kapitoly staré a nové
. . . . . . . (hledá se svět, v němž lze být něžná) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
už nechci chodit do školy
. . . . . . . (nebo bych prosila aspoň chvíli prázdnin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
básním pro tebe jako kdysi
. . . . . . (kde vůbec ten cit byl uložený po celá ta léta?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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