Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Harmonia magistra vitae

Dělala jsem nedávno rozhovor s redaktorkou jednoho média o potížích se spánkem. Výborné téma! Ne proto, že se týká tolika lidí a že takový článek slibuje dobrou čtenost – to ať řeší novináři.

Pro mne to téma bylo dobrou příležitostí k ilustraci prakticky všeho, co považuji v přístupu k lidské psychice a v hledání přístupů k duševním potížím dnešního člověka za důležité.

Například mého „pravidla harmonizace“. Vysvětlovala jsem jí, že nevěřím v univerzální návody. A že se ve své praxi vždy dívám na konkrétního individuálního člověka. A snažím se nabídnout mu spíše možnost vyvažování extrémů, které spolu odhalíme.

Což v praxi znamená, že například nebudu vysoce racionálnímu, technokratickému člověku nabízet ještě více rácia a ještě více systému a řádu, naopak, pokusíme se spolu spíše hledat možnosti, jak do života – při zachování přirozené racionality a potřeby kontroly, které se mu v životě osvědčily jako prostředek k nalezení a udržení jistot – vnést i kousek iracionality, uvolnění, tolerance chaosu, schopnosti unést, že vše nlze mít pod kontrolou. Přičemž to samé nebude řešením pro člověka od přírody spíše chaotického, spontánního, impulzivního nebo žijícího v magicko-mystických představách o světě. Naopak, pro nepokojnou duši v oblacích budeme hledat kotvy a kus řádu. A tak dále, a tak podobně.

Je to vlastně strašně jednoduché i jako „samoléčba“ a nevyžaduje to ani žádnou detailní analýzu: Stačí se podívat, jací jsme, co děláme – a když se to ukáže nebýt v náš prospěch, tak to prostě zkusit dělat jinak, posunout se na spektru svých myšlenek, slov, pocitů, činů opačným směrem.

A když se dívám na dění kolem, vidím – odpusťte profesionální deformaci – také svět vychýlený z rovnováhy víc, než je zdrávo. A když čtu nebo slyším zástupce toho nebo onoho extrémního vychýlení, říkám si:

Jak prosté by to bylo! Stačilo, aby se každý podíval sám na sebe (nebo by jistě šlo zadat AI rozbor našich myšlenek, publikovaných na sítích, a třeba také expresivity nebo útočnosti jejich slovníku, abychom dostali své indviduální zrcadlo, pokud si ho neumíme nastavit sami) a pokud nám takové Já nepřináší spokojenost a společnosti smír, tak prostě začít aspoň občas dělat věci jinak.

Elokvent by mohl začít víc poslouchat, mlčící by se mohl zkoušet občas ozvat. Člověk, přesvědčený o své pravdě, by mohl tuto pravdu zkusit tu a tam, v bezpečných situacích, na chvíli, zpochybnit, sám sebe malinko znejistit. Přesvědčený vlastenec by mohl zkusit pustit do svého přemýšlení kus pochybnosti, zda jednotný národ, vyhraněný proti svému okolí, nemůže časem představovat riziko, když se ten nacionalismus přežene. Kavárenský liberál by se mohl rozhodnout týden se dívat na svět očima těch, kterým říká flastneci. Řádný, disciplinovaný občan, bezvýhradně důvěřující státu nebo vědě by mohl zkusit v něčem malinko zavzdorovat proti konsenzu. Aktivista by mohl zkusit měsíc-dva-tři nevyvíjet žádný aktivismus – a pokud by z toho na něj nepadla úzkost a deprese nebo by se jinak nezhroutil jeho křehký vnitřní svět, měl by pak už navždy důkaz, že není aktivistou jen ze svých interních duševních pohnutek, z potřeby vždy „dělat aspoň něco“, aby předcházel úzkosti, a klidně by se mohl vrátit ke svému aktivistickému životu. A tak dále a tak dále a tak dále.

To vše ne proto, abychom změnili názory a postoje, abychom předělali sami sebe. To vše čistě jen jako příspěvek k větší rovnováze světa.

Nejsme přece rigidní mozky, neschopné jiného úhlu pohledu a jiného prožívání, než je to, v němž jsme se uvelebili, protože se nám osvědčily jako nejprospěšnější pro život. Nebo ano?
.
.
.

Autor: Andrea Platznerová | úterý 19.5.2026 12:12 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

Další články autora

Andrea Platznerová

č. 5/26, bílá, stříbrná, hnědá

(věnováno těm, kdo vše myslí dobře a nic je nezastaví, protože žijí ve své hlavě, svými nápady a idejemi a plány, ale necítí tělem, v němž, v každém z našich těl, je uložena historie pocitů světa) . . . . . . . . . . .

18.5.2026 v 18:56 | Karma: 0 | Přečteno: 41x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

O starých ránách a každodenním rozhodnutí být člověkem

Psala mi paní v diskusi na sítích, že mylně vycházím z toho, že jsou všichni lidé dobří. Vůbec ne. Vycházím z toho, že si všichni v sobě neseme potenciál pro vše – od lidumilného dobra po krutě nelidské zlo.

16.5.2026 v 12:31 | Karma: 4,83 | Přečteno: 84x | Diskuse | Společnost

Andrea Platznerová

březen v květnu, ne-li únor

(volala mi kamarádka z lázeňského města, zda nepřijedu na víkend) . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.5.2026 v 13:25 | Karma: 5,74 | Přečteno: 93x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

„Taky se díváte? Strašné, viďte?“

Když člověk jde historickým centrem města a chce vidět historické centrum města a ne obchody, musí se dívat od prvního patra výše.

14.5.2026 v 12:36 | Karma: 10,20 | Přečteno: 396x | Diskuse | Společnost

Andrea Platznerová

Rendez-vous s Josefem M.

Kráčela jsem dnes jako téměř každý den svižným krokem májově rozkvetlým lužáneckým parkem a vtom najednou...

12.5.2026 v 18:29 | Karma: 5,86 | Přečteno: 75x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve
15. května 2026  10:19

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...

Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...
vydáno 12. května 2026

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...
15. května 2026

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019
15. května 2026  15:30

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
18. května 2026  14:14

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Vypustit, odbahnit. Populární kemp Stříbrný rybník vybuduje trubku do řeky

Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)
19. května 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Další miliony korun investovaly Městské lesy Hradec Králové před sezonou do kempu Stříbrný rybník....

Muzeum regionu Valašsko a další instituce ve Vsetíně připravují Vsetínskou noc

ilustrační snímek
19. května 2026  10:44,  aktualizováno  10:44

Muzeum regionu Valašsko a další organizace a instituce ve Vsetíně připravují na pátek Vsetínskou...

Vědci z ústecké univerzity vytvořili díky dronu digitální dvojče kostela v Mostě

ilustrační snímek
19. května 2026  10:40,  aktualizováno  10:40

Tým z fakulty životního prostředí na ústecké univerzitě pomocí dronu naskenoval kostel Nanebevzetí...

Sokolí mláďata z Teplických skal zmizela, ochranáři zjišťují příčinu

ilustrační snímek
19. května 2026  10:34,  aktualizováno  10:34

Hnízdění sokolů stěhovavých v Teplických skalách v CHKO Bromouvsko skončilo předčasně. Tři mláďata...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Andrea Platznerová

  • Počet článků 1001
  • Celková karma 5,89
  • Průměrná čtenost 839x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.