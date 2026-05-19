Harmonia magistra vitae
Pro mne to téma bylo dobrou příležitostí k ilustraci prakticky všeho, co považuji v přístupu k lidské psychice a v hledání přístupů k duševním potížím dnešního člověka za důležité.
Například mého „pravidla harmonizace“. Vysvětlovala jsem jí, že nevěřím v univerzální návody. A že se ve své praxi vždy dívám na konkrétního individuálního člověka. A snažím se nabídnout mu spíše možnost vyvažování extrémů, které spolu odhalíme.
Což v praxi znamená, že například nebudu vysoce racionálnímu, technokratickému člověku nabízet ještě více rácia a ještě více systému a řádu, naopak, pokusíme se spolu spíše hledat možnosti, jak do života – při zachování přirozené racionality a potřeby kontroly, které se mu v životě osvědčily jako prostředek k nalezení a udržení jistot – vnést i kousek iracionality, uvolnění, tolerance chaosu, schopnosti unést, že vše nlze mít pod kontrolou. Přičemž to samé nebude řešením pro člověka od přírody spíše chaotického, spontánního, impulzivního nebo žijícího v magicko-mystických představách o světě. Naopak, pro nepokojnou duši v oblacích budeme hledat kotvy a kus řádu. A tak dále, a tak podobně.
Je to vlastně strašně jednoduché i jako „samoléčba“ a nevyžaduje to ani žádnou detailní analýzu: Stačí se podívat, jací jsme, co děláme – a když se to ukáže nebýt v náš prospěch, tak to prostě zkusit dělat jinak, posunout se na spektru svých myšlenek, slov, pocitů, činů opačným směrem.
A když se dívám na dění kolem, vidím – odpusťte profesionální deformaci – také svět vychýlený z rovnováhy víc, než je zdrávo. A když čtu nebo slyším zástupce toho nebo onoho extrémního vychýlení, říkám si:
Jak prosté by to bylo! Stačilo, aby se každý podíval sám na sebe (nebo by jistě šlo zadat AI rozbor našich myšlenek, publikovaných na sítích, a třeba také expresivity nebo útočnosti jejich slovníku, abychom dostali své indviduální zrcadlo, pokud si ho neumíme nastavit sami) a pokud nám takové Já nepřináší spokojenost a společnosti smír, tak prostě začít aspoň občas dělat věci jinak.
Elokvent by mohl začít víc poslouchat, mlčící by se mohl zkoušet občas ozvat. Člověk, přesvědčený o své pravdě, by mohl tuto pravdu zkusit tu a tam, v bezpečných situacích, na chvíli, zpochybnit, sám sebe malinko znejistit. Přesvědčený vlastenec by mohl zkusit pustit do svého přemýšlení kus pochybnosti, zda jednotný národ, vyhraněný proti svému okolí, nemůže časem představovat riziko, když se ten nacionalismus přežene. Kavárenský liberál by se mohl rozhodnout týden se dívat na svět očima těch, kterým říká flastneci. Řádný, disciplinovaný občan, bezvýhradně důvěřující státu nebo vědě by mohl zkusit v něčem malinko zavzdorovat proti konsenzu. Aktivista by mohl zkusit měsíc-dva-tři nevyvíjet žádný aktivismus – a pokud by z toho na něj nepadla úzkost a deprese nebo by se jinak nezhroutil jeho křehký vnitřní svět, měl by pak už navždy důkaz, že není aktivistou jen ze svých interních duševních pohnutek, z potřeby vždy „dělat aspoň něco“, aby předcházel úzkosti, a klidně by se mohl vrátit ke svému aktivistickému životu. A tak dále a tak dále a tak dále.
To vše ne proto, abychom změnili názory a postoje, abychom předělali sami sebe. To vše čistě jen jako příspěvek k větší rovnováze světa.
Nejsme přece rigidní mozky, neschopné jiného úhlu pohledu a jiného prožívání, než je to, v němž jsme se uvelebili, protože se nám osvědčily jako nejprospěšnější pro život. Nebo ano?
