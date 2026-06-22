dvaadvacátého června dva tisíce dvacet šest, tropy včera, tropy dnes a tropy zítra
a už tu máme fotky od moří
a člověk hledá, kam by ponořil
svou rozpálenou hlavu
léto je ale v právu
za týden máme červenec
už se jen složit červnu na věnec
svolat smuteční hosty na kar
nalít jim drinky na stojáka
a pak je poslat k vodě
a už tu máme letní odér
chodníky čekají na sprchu s blesky
prý po dešti budou zas vonět hezky
a vůbec vše dá bouřka do pořádku
alespoň do dalšího pátku
a už tu máme fotky z koupališť
do kávy mícháme ledovou tříšť
vosy krmíme melouny a pivem
soutěžíme, kdo zvládne dříve
přeplavat bazén tam a zpátky
i dlouhý den je příliš krátký
a noc by také mohla trvat déle…
(ta vůně po dešti
někdy vydrží do neděle)
Andrea Platznerová
promítání o světě, ve vlaku
. . . . . . . . (stojíme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
Na míru
. . . . . . . . . . (Z látek, které pamatují život) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
možná je načase přepsat učebnice psychologie
. . . . . . (ale pro některé z nás staré poučky stále platí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
to přece nemůžeš
. . . . . . . (příliš brzy na nehybnost) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Andrea Platznerová
modlitba pro dnešní den
(χ², buchty, povidla, láska a jiná slova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Už jsem tedy stará.