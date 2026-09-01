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drž mi místo

        (kdekoli)                                                                                     





drž mi místo

jsou-li v nebi místa


přijdu

až si budu jista

že po mně nezůstanou dluhy

že jsem prošla všechny své lekce


drž mi místo

ustel mi pod obloukem duhy

pod duhou bude jistě měkce

andělé si tam na noc odkládají křídla

když tkají látku na milostné snění

pro holuby a pro lidi


drž mi u sebe místo

třeba i v pekle – aspoň bych nenastydla

jenomže žádné peklo není

a nebe… to se uvidí




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | úterý 1.9.2026 22:53 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1101
  • Celková karma 6,53
  • Průměrná čtenost 771x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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