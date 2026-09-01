drž mi místo
drž mi místo
jsou-li v nebi místa
přijdu
až si budu jista
že po mně nezůstanou dluhy
že jsem prošla všechny své lekce
drž mi místo
ustel mi pod obloukem duhy
pod duhou bude jistě měkce
andělé si tam na noc odkládají křídla
když tkají látku na milostné snění
pro holuby a pro lidi
drž mi u sebe místo
třeba i v pekle – aspoň bych nenastydla
jenomže žádné peklo není
a nebe… to se uvidí
Foto: AP
Andrea Platznerová
už se do toho pustím, jen ještě…
(prokrastinace je jiné slovo pro duševní hygienu, pokud je úmyslná)
Andrea Platznerová
neděle bezčasá
(mívala jsem ráda začátek semestru u dunajské zátoky)
Andrea Platznerová
kdybych byla stromem
(mohla bych se tě dotýkat)
Andrea Platznerová
o poezii bytí
(je tisíc způsobů, jak milovat svět)
Andrea Platznerová
devětadvacátého srpna dva tisíce dvacet šest, noc, úplněk, déšť
(láskám nedomilovaným)
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Už jsem tedy stará.