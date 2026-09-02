Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

druhého září dva tisíce dvacet šest

       (ještě ani babí léto ne)                                                                                        




tak se i letos zatím září tváří

                             laskavě

žádné drama

žádný pád opony


ještě lze chodit bez bot po trávě

ještě nás slunce nechce zklamat

ještě vzduch občas létem zavoní


ještě se září snaží

ještě nás chvíli nechá bažit

      dokud podzimně nevystydne

ještě mu svět rozkvétá pod rukama

ještě něžně nadzvedá záclony


tak je i letos září vlídné

žádné drama

žádný pád opony




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | středa 2.9.2026 10:45 | karma článku: 0 | přečteno: 16x

Další články autora

Andrea Platznerová

drž mi místo

(kdekoli)

1.9.2026 v 22:53 | Karma: 5,63 | Přečteno: 62x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

už se do toho pustím, jen ještě…

(prokrastinace je jiné slovo pro duševní hygienu, pokud je úmyslná)

30.8.2026 v 16:30 | Karma: 9,22 | Přečteno: 116x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

neděle bezčasá

(mívala jsem ráda začátek semestru u dunajské zátoky)

30.8.2026 v 13:13 | Karma: 6,50 | Přečteno: 69x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

kdybych byla stromem

(mohla bych se tě dotýkat)

30.8.2026 v 10:22 | Karma: 0 | Přečteno: 11x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

o poezii bytí

(je tisíc způsobů, jak milovat svět)

29.8.2026 v 22:41 | Karma: 8,87 | Přečteno: 67x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.
25. srpna 2026

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.
30. srpna 2026

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou...

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept
31. srpna 2026

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena...

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.
1. září 2026  12:04,  aktualizováno  15:30

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

30. srpna 2026  11:53

Kancelář ombudsmana dostane víc peněz než letos, ale méně, než chtěla

ilustrační snímek
2. září 2026  10:39,  aktualizováno  10:39

Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí má příští rok hospodařit se zhruba 228...

Na hřbitově v Litomyšli začne stavba kolumbária téměř za šest milionů korun

ilustrační snímek
2. září 2026  10:34,  aktualizováno  10:34

Na městském hřbitově v Litomyšli se tento měsíc začne stavět kolumbárium na ukládání pohřebních...

Pyrotechnika odpálená v davu baníkovců zranila pět lidí, policie stíhá čtyři fanoušky

Výbuch pyrotechniky před před nádražím v Ostravě-Vítkovicích v dubnu 2025...
2. září 2026  12:12

Kriminalisté obvinili čtyři fotbalové fanoušky, kteří loni podle vyšetřování nesprávným odpálením...

Tři roky bez Radlické lávky: Nové spojení se otevře nejdřív koncem roku 2027

Vestibul stanice metra Smíchovské nádraží. Cestující musí překonat desítky...
2. září 2026  12:08

Radlická lávka spojovala Smíchov s Radlicemi desítky let, v říjnu 2023 ale ustoupila výstavbě...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Andrea Platznerová

  • Počet článků 1103
  • Celková karma 6,53
  • Průměrná čtenost 769x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.