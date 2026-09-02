druhého září dva tisíce dvacet šest
tak se i letos zatím září tváří
laskavě
žádné drama
žádný pád opony
ještě lze chodit bez bot po trávě
ještě nás slunce nechce zklamat
ještě vzduch občas létem zavoní
ještě se září snaží
ještě nás chvíli nechá bažit
dokud podzimně nevystydne
ještě mu svět rozkvétá pod rukama
ještě něžně nadzvedá záclony
tak je i letos září vlídné
žádné drama
žádný pád opony
Foto: AP
Andrea Platznerová
drž mi místo
(kdekoli)
Andrea Platznerová
už se do toho pustím, jen ještě…
(prokrastinace je jiné slovo pro duševní hygienu, pokud je úmyslná)
Andrea Platznerová
neděle bezčasá
(mívala jsem ráda začátek semestru u dunajské zátoky)
Andrea Platznerová
kdybych byla stromem
(mohla bych se tě dotýkat)
Andrea Platznerová
o poezii bytí
(je tisíc způsobů, jak milovat svět)
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