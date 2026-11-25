Dotazník pro nezadané
– Kam až, prosím, sahá tvůj cit?
– A kam až tvoje víra?
– Uměl bys nakreslit
jeskyni, netopýra
a třeba stalagmit?
– Kam chodíš střípky srdce sbírat
a koho viníš za rozbití?
– A uměl bys i stalaktity?
– A díváš se rád na oblohu?
– Říkáš „můžu“, anebo „mohu“?
– A cítíš v bříškách prstů slast
když dotýkáš se ženské kůže?
– Byl bys ochoten třeba krást
abys přinesl růže
po nichž tvá slečna touží?
– Spal jsi ve stanu v bouři?
– Rozeznáš druhy ptáčků
podle trilků a štěbetání?
– Zvládl bys zapnout pračku?
– Znáš krotkost očí plachých laní
i jiskru v očích lvic?
– Kolik máš doma pohlednic?
– A kolik máš grafických karet?
– Raději nové nebo staré?
– A ještě k těm životům ptačím:
Opravdu nosí děti čáp?
Děkuji, tak to bude stačit
Odpověď pošlu přes whatsapp
Foto: AP
Andrea Platznerová
bez názvu, bez retuší
(ani mámy nevědí vše)
Andrea Platznerová
bez názvu, bez příkras
(chléb náš vezdejší)
Andrea Platznerová
bez názvu, bez výjimky
(plátna pro naše stíny)
Andrea Platznerová
rozhovor o strachu
(s kamarádem, který žije jiný život v jiném světě, tom svém)
Andrea Platznerová
soupatření
Když jsem jako mladá dívka slyšela dva lidi říkat, že jsou spolu, protože si prostě zbyli, říkala jsem si, jak smutné, žádná osudovost, žádná zamilovanost... A dnes neznám hezčí synonymum pro lásku než „zůstat si“, „zbýt si“.
|Další články autora
Fenomén kyblíků v pražském metru pokračuje. Hvězdou je ten od jogurtu
Zná to každý, kdo se po Praze pohybuje MHD. V některých stanicích metra se lze při troše...
Uhodnete věk českých celebrit?
Kolik je let našim nejznámějším tvářím z televizních obrazovek, pódií a filmového plátna? Čas letí...
The Prodigy ruší koncert v pražské O2 areně, náhradní termín nebude
Na instagramovém profilu britské elektronické kapely The Prodigy se objevila zpráva, že kvůli...
Netflix ovládl Prahu kvůli Danovi Brownovi. Podívejte se, kde vznikal nový seriál
Praha se proměnila v kulisy nového osmidílného seriálu Netflixu podle bestselleru Dana Browna...
Portlík, Scheinherr, Klecanda i Udženija. Lídr STAN představil složení rady v Praze
Hnutí STAN, koalice SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09) a Praha sobě na tiskové konferenci oficiálně...
OBRAZEM: Jak se vyrábí zima? Ve Skiareálu Lipno spustili továrny na sníh
Po sjezdovkách pilně jezdí moderní červená rolba. Děla jedou naplno a stříkají technický sníh,...
V Teplicích odhalili část tramvajových kolejí na připomínku tohoto druhu dopravy
Před radnicí v Teplicích dnes odhalili část tramvajových kolejí s pamětní plaketou, která...
Moravskoslezský kraj zachraňuje dotacemi ordinace praktiků, pomáhá i zubařům
Zachování dostupnosti zdravotní péče v jednotlivých městech a obcích, podpora hospiců anebo péče o...
Rakovník nabídl budoucím zubařům stipendium, přihlásila se první zájemkyně
Rakovník nabídl budoucím zubařům, kteří ve městě plánují otevřít ordinaci, stipendium. Radnici se...
Dubaj / Dubai Arjan – Váš další cíl
Dubaj, Spojené arabské emiráty
2 500 000 Kč
- Počet článků 1134
- Celková karma 6,58
- Průměrná čtenost 750x
Už jsem tedy stará.