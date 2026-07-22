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doma

. . . . . . . (domov je minulost, na níž pevně stojí tvůj svět) . . . . . . . . . . . . . . . . .



domov je místo s vůní snů a mýdla

domov je něžná dětská báseň

domov je stůl plný smíchu a jídla

domov je káva na terase


domov je mávnutí vážčího křídla

v předminulém čase




Autor: Andrea Platznerová | středa 22.7.2026 19:35 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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