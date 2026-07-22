doma
domov je místo s vůní snů a mýdla
domov je něžná dětská báseň
domov je stůl plný smíchu a jídla
domov je káva na terase
domov je mávnutí vážčího křídla
v předminulém čase
Andrea Platznerová
Bez názvu, bez čehokoliv
(Často si vzpomenu na babiččiny historky z učitelského ústavu přísných Voršilek a na to, jak vždy říkala: „Ale jsem jim vděčná. Naučily mě čehokoli se vzdát a netrápit se tím.“ Mám to podobně, jen bez těch Voršilek.)
Andrea Platznerová
bez názvu, s jiným happyendem
. . . . . . . . (to se přece stává) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o kouzelném lidském světě
. . . . . . (rozhovor s rozumným člověkem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
ještě jednou se zamilovat
. . . . . (slýchávám často o minulých a současných láskách, a někdy také o těch, které by ještě měly přijít) . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
bez názvu
. . . . . . (bez mámy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|Další články autora
Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou
V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Policie v Děčíně pátrala po ozbrojeném devětadvacetiletém muži
Děčínští policisté dnes vpodvečer pátrali po devětadvacetiletém ozbrojeném muži. U sebe měl nůž....
V Pardubicích pátrají po 48letém muži, policie žádá veřejnost o pomoc
Policie hledá v Pardubicích osmačtyřicetiletého muže a žádá veřejnost o pomoc. Mohl by být v...
Pokuty z Chorvatska i Itálie mohou dorazit až měsíce po návratu z dovolené
Autem k moři do Chorvatska a Itálie každé léto vyráží statisíce Čechů. Mnoho řidičů se však stále...
Pět zraněných a dlouhé kolony. Vážná nehoda komplikovala dopravu na D1 u Brna
Na 204. kilometru dálnice D1 do Brna se ve středu odpoledne srazilo osobní auto s dodávkou. Původní...
Pozemek 5632 m2 s chatou v Rajnochovicích klidná lokalita Hostýnských vrchů
Rajnochovice, okres Kroměříž
3 990 000 Kč
- Počet článků 1026
- Celková karma 5,89
- Průměrná čtenost 821x
Už jsem tedy stará.