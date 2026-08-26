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Dolly P.

          (kloubouček, hvězdo s láskou v srdci)                                                           




              srdce velké jako zvon
              královna nebeského chóru
              hlas rozdavačky slasti
              nestárnoucí hříva

              žádný falešný tón
              ve světle reflektorů
              není čas na stín

              diva je diva je diva





              Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | středa 26.8.2026 13:01 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1089
  • Celková karma 6,24
  • Průměrná čtenost 778x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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