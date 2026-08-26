Dolly P.
srdce velké jako zvon
královna nebeského chóru
hlas rozdavačky slasti
nestárnoucí hříva
žádný falešný tón
ve světle reflektorů
není čas na stín
diva je diva je diva
Foto: AP
Andrea Platznerová
kdybych...
(co naplat)
Andrea Platznerová
pětadvacátého srpna dva tisíce dvacet šest
(tak nějak povšechně fajn, s dětmi, hudbou, rozhovory)
Andrea Platznerová
věnováno Faustovi
(cesta je cesta je cesta)
Andrea Platznerová
protože
(proč já, po tolika letech, ptal by ses nejspíš)
Andrea Platznerová
dopis psaný do tmy
(co se, prosím, dělá s nevymilovanou láskou?)
|Další články autora
Poznejte český film podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus
V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se...
V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště
Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na...
AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence
Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...
Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu
Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...
Výnosy ze žní snížilo nebývalé sucho, zemědělci čekali ještě horší výsledky
Když bývaly velmi dobré roky, sklidili zemědělci v úrodných částech Zlínského kraje až 10 tun obilí...
Tragédie u Brna. Při nehodě zemřelo dítě, zraněné jsou další čtyři, řidič byl opilý
Naprostým hazardem a bezohledností způsobil šofér tragickou nehodu u Doubravníku na Brněnsku. Dnes...
V Ústí nad Labem skončila generální oprava průmyslové školy za téměř 600 mil. Kč
Na necelých 600 milionů korun vyšla generální oprava budovy střední průmyslové školy na...
Do hotelu a restaurace na Ještědu teče, odhalila kontrola opláštění budovy
Zatékání v hotelové a restaurační části horského hotelu a vysílače Ještěd v Liberci odhalila...
- Počet článků 1089
- Celková karma 6,24
- Průměrná čtenost 778x
Už jsem tedy stará.