devětadvacátého srpna dva tisíce dvacet šest, noc, úplněk, déšť
byla noc
pršelo
a Rišo Müller zpíval o dešti a lásce
a má-li láska pražce
pak musí být mužského rodu
a struny se skloňují podle vzoru žena
pršelo
noc byla plná svodů
jen jim vymyslet jména
pršelo
a slast zůstala nevypitá
a láska nedosněná
Foto: AP
Andrea Platznerová
děkuji
(životu, tobě, stromům, větru)
Andrea Platznerová
čemu mne naučila zkušenost
(například, že nesmím vkládat své srdce do příběhů, které nehřejí, protože to nakonec není dobré pro nikoho)
Andrea Platznerová
poklady v nás
(AI jsi už nestihl, ale víš co? svět s ní, bez tebe, není zase tolik jiný)
Andrea Platznerová
song na cestu všem posledním láskám
(věnuji Z., H., M., S., ...)
Andrea Platznerová
kam odchází člověk po smrti a proč
(z kapitoly o evoluci citu)
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