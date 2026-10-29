devětadvacátého října dva tisíce dvacet šest, mlha
jeseň nám servíruje ďalšiu z bielych hmiel
včerajší čašník odletel
zháňať žlť na zámorské trhy
dovtedy nemá slnko na jedálnom lístku
podzim nám servíruje dezert z mlhy
přikládá bílý obklad na bolístku
světa všech barev plamenů
jeseň nám servíruje ďalšiu z hmiel
a nedáva ju pod cenu
to iba v lete rozdávalo bez nároku na odmenu
podzim nám servíruje další z mlh
ze svého říjnového menu
Foto:AP
Andrea Platznerová
osmadvacátého října, středa, svátek, déšť
(We can stand a little rain)
Andrea Platznerová
Pravil pán s bílým plnovousem
(A má pravdu, tu svou starozákonní)
Andrea Platznerová
o koncích světů
(člověk je člověk je člověk)
Andrea Platznerová
neděle s tebou bez tebe
(i dnes k tobě mluvím)
Andrea Platznerová
kdybych byla pokorná
(o touze po životě, jaký býval)
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