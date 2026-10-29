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devětadvacátého října dva tisíce dvacet šest, mlha

Andrea Platznerová
      (dvadsiateho deviateho októbra dvetisícdvadsaťšesť, hmla)                                    



jeseň nám servíruje ďalšiu z bielych hmiel

včerajší čašník odletel

zháňať žlť na zámorské trhy

dovtedy nemá slnko na jedálnom lístku


podzim nám servíruje dezert z mlhy

přikládá bílý obklad na bolístku

světa všech barev plamenů


jeseň nám servíruje ďalšiu z hmiel

a nedáva ju pod cenu

to iba v lete rozdávalo bez nároku na odmenu


podzim nám servíruje další z mlh

ze svého říjnového menu



Foto:AP

Autor: Andrea Platznerová | čtvrtek 29.10.2026 10:42 | karma článku: 0 | přečteno: 0x
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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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