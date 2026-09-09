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devátého devátý, mému strýci by dnes bylo šestaosmdesát

     (Dibovi, který by dnešní dobu nesl těžce, ale určitě by se mnou chodil na výstavy moderního umění)           




pakliže má smysl o něčem psát
pak o počasí


ve světě
jenž denně dává umu mat
a ohněm hasí
plameny lidských vášní


pakliže má smysl o něčem psát
pak snad o věcech krásných
v časech
jimž historie nic dobrého nevěští


pakliže má smysl o něčem psát
pak o slunci
a o větru
a o dešti
.
.
.
Ilustrace: Tibor Platzner – Vojenský kostol, 1989

Autor: Andrea Platznerová | středa 9.9.2026 10:30 | karma článku: 3,85 | přečteno: 52x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1111
  • Celková karma 6,61
  • Průměrná čtenost 764x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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