devátého devátý, mému strýci by dnes bylo šestaosmdesát
pakliže má smysl o něčem psát
pak o počasí
ve světě
jenž denně dává umu mat
a ohněm hasí
plameny lidských vášní
pakliže má smysl o něčem psát
pak snad o věcech krásných
v časech
jimž historie nic dobrého nevěští
pakliže má smysl o něčem psát
pak o slunci
a o větru
a o dešti
.
.
.
Ilustrace: Tibor Platzner – Vojenský kostol, 1989
Andrea Platznerová
Zpráva od kuchyňské linky
(Miláčku s vavříny, jen tak, bez zásluh)
Andrea Platznerová
život
(je, jaký je, a takový je ho třeba žít)
Andrea Platznerová
O lidské duši
(Vůně, barvy, chutě, myšlenky, pocity, vzpomínky...)
Andrea Platznerová
jenom je jiný svět
(než byl ten náš)
Andrea Platznerová
post aestatem, ante autumnum
(ale kdo ví)
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Už jsem tedy stará.