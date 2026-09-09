devátého devátý dva tisíce dvacet šest, mému strýci by dnes bylo šestaosmdesát
pakliže má smysl o něčem psát
pak o počasí
ve světě
jenž denně dává umu mat
a ohněm hasí
plameny lidských vášní
pakliže má smysl o něčem psát
pak snad o věcech krásných
v časech
jimž historie nic dobrého nevěští
pakliže má smysl o něčem psát
pak o slunci
a o větru
a o dešti
.
.
.
Ilustrace: Tibor Platzner – Vojenský kostol, 1989
Andrea Platznerová
život
(je, jaký je, a takový je ho třeba žít)
Andrea Platznerová
O lidské duši
(Vůně, barvy, chutě, myšlenky, pocity, vzpomínky...)
Andrea Platznerová
jenom je jiný svět
(než byl ten náš)
Andrea Platznerová
post aestatem, ante autumnum
(ale kdo ví)
Andrea Platznerová
Až jednou zůstaneš sám
(Znám několik songů o naději v lásku, která bude přístavem a oporou ve zlých časech, třeba od Michala Horáčka nebo Gábora Pressera, ale nevybavuji si obrácenou verzi, ač takové jistě existují...)
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