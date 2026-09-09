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devátého devátý dva tisíce dvacet šest, mému strýci by dnes bylo šestaosmdesát

     (Dibovi, který by dnešní dobu nesl těžce, ale určitě by se mnou chodil na výstavy moderního umění)           




pakliže má smysl o něčem psát
pak o počasí


ve světě
jenž denně dává umu mat
a ohněm hasí
plameny lidských vášní


pakliže má smysl o něčem psát
pak snad o věcech krásných
v časech
jimž historie nic dobrého nevěští


pakliže má smysl o něčem psát
pak o slunci
a o větru
a o dešti
.
.
.
Ilustrace: Tibor Platzner – Vojenský kostol, 1989

Autor: Andrea Platznerová | středa 9.9.2026 10:30 | karma článku: 0 | přečteno: 21x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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