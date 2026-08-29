děkuji
mohla bych spílat osudu
že mi tě dal na tak krátkou chvíli
nebudu
dost jsme se natrápili
z pravých lásek má přece vyrůst síla
ne soužení
dost ses natrápil
dost jsem se nasoužila
strom života je přece zelený
buď vánkem v jeho koruně
strom také nikdy nestůně
neslyšně dotýká se nekonečna
mohla bych spílat osudu…
a jsem mu vděčná
Foto: AP
Andrea Platznerová
čemu mne naučila zkušenost
(například, že nesmím vkládat své srdce do příběhů, které nehřejí, protože to nakonec není dobré pro nikoho)
Andrea Platznerová
poklady v nás
(AI jsi už nestihl, ale víš co? svět s ní, bez tebe, není zase tolik jiný)
Andrea Platznerová
song na cestu všem posledním láskám
(věnuji Z., H., M., S., ...)
Andrea Platznerová
kam odchází člověk po smrti a proč
(z kapitoly o evoluci citu)
Andrea Platznerová
hledám svůj rým i po letech
(jen už vím mnohem lépe, jaký)
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Už jsem tedy stará.