Cítění krásy ve Florencii
Nikdy jsem nebyla velký cestovatel, o to vděčnější jsem obyvatel krásných míst s duší. A tak se stalo, že jsem se v životě víckrát stěhovala, než kolikrát jsem byla na dovolené. Mé krédo „Bydli tak, abys nepotřeboval nikam odjíždět“ nikomu nevnucuji – nakonec, ani peněz moc neušetříte, když se jednou za několik let stěhujete do krásných pronajatých bytů v centrech krásných měst. A i mně se, nakonec, přese všechen můj antiturismus, čas a prostor, aby vytvořili výjimku, potvrzující pravidlo, tu a tam nakonstelují tak, že se octnu ve městě, v němž nebydlím. Jako teď ve Florencii.
Florencie je nádherná. Bez výhrad. Živá učebnice estetiky. Ať jste turista, nebo naopak nepřítel turismu a milovník starých časů, nebo obdivovatel krásy jakéhokoli druhu a data, umělecké krásy, krásy architektury, krásy designu a oblékání, krásy lidské fyziognomie – Florencie je prostě místem koncentrace krásy. Ano, i místní lidé jsou, přijde mi, krásnější než většina lidí jinde v Evropě.
Pomáhá umět, jako já, odečíst ze vjemů turisty. A také je praktické vzít pro jednou vážně matematiky a fyziky, podle nichž žádný jednorozměrný čas neexistuje. To pak nejenže přestanete cítit lítost, že staré dobré Evropě odzvonilo, že města jako toto jsou mrtvými skanzeny, jejichž uličkami se sune nekonečná globalizované masa plátců vstupenek a turistických daní. To pak například v jedné uličce potkáte florentské kupce z patnáctého století, na nedalekém náměstí mnichy ze sedmnáctého, a před kostelem Santa Maria Maggiore vlastní babičku s fotoaparátem roku výroby devatenáct set třicet něco, velkoryse pro účely školního výletu zakoupeným vaším pradědečkem. Zda babičce kvůli nákupu filmu do toho fotoaparátu odjel autobus s bratislavskými jeptiškami a jejich chovankami tady ve Florencii, nebo v Římě, už si nepamatuji, ale růženec, zakoupený jako suvenýr z cest, jí, myslím, spadl z kůru kamsi do nepřístupného presbytáře tady. Pokud si to ovšem nevymyslela, aby měla krásnou historku pro vnučku, hltající její příběhy.
Pro ty, co mají rádi jistotu času jednosměrného, stále zbývají současní Italové a Italky s jejich působivou grácií, již nemůže nezískat potomek lidí, kteří po staletí žijí ve vznešené kráse jako v přirozeném prostředí. I kdyby jejich předkové byli třeba gladiátoři nebo zedníci nebo služky.
Florencie je nádherná. Bez výhrad. A nemá smysl ji fotit, a nemá smysl o ní psát, je třeba ji zažít. Nebo nějaké jiné krásné město s duší. A nebo, pokud to není možné, vzít si tu krásu odjinud. Třeba i doma. I každodenní život je jí plný, když se jí otevřeme. Umělá inteligence nám, obávám se, v tomto asi příliš nepomůže, ale stále je dost jiných zdrojů, jimiž se lze nechat nadchnout, prodchnout, prostoupit, a dovolit kráse, aby se v nás zachytila, aby kus z ní zůstal v našem nitru. A při troše štěstí a vůle z nás bude vyzařoval na ostatní. Mladí nemusí, ale pro nás, kdo už stárneme a ošklivíme, a pro naše okolí, to může být důležité. Když už nelze počítat s krásným tělem, lze stále kultivovat duši. Učit ji jemnosti, vznešenosti, kráse.
Není to až tak těžké, podívejte se na Italy všech věkových kategorií, i ty dnešní, s nonšalancí kličkující v kulisách jejich prastarého města mezi turisty, s noblesou je tolerujíce a nenápadně si zachovávajíce svůj krásný svět. Musím se ještě podívat, zda Florenťané i disputace s oponenty na sociálních sítích vedou krásněji než my, nebo si stejně nenoblesně hrubě nadávají.
Andrea Platznerová
třiadvacátého dubna dva tisíce dvacet šest, zase na chvíli v Praze
(kde se vlastně berou pouta k městům, v nichž jsme se nenarodili?)
Andrea Platznerová
Černá pasažérka
Když se v koronavirové pandemii objevil terminus technicus černý pasažér – byli jím označováni neočkovaní, s častostí přibližně stejnou, jako se ujal termín vrazi babiček –, musela jsem uznat,
Andrea Platznerová
No. 54
(blankytní, žlutá, bílá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
bez názvu
(No.2, bluma, červený pomeranč, černý čaj) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Andrea Platznerová
Kheťi časurnaja aneb O lidství
Doba, v níž jsem světem proplouvala jako dítě, se od té dnešní liší tak diametrálně, respektive věci, které nám kladla do rukou ta doba a klade ta dnešní, se liší tak zásadně,
|Další články autora
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?
Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...
GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části
Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...
Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná
„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...
Střecha jako argument
Schwarzenberg v rakouském Bregenzerwaldu je místo, kde se každá nová stavba posuzuje přísně — a ne...
Viktor Tauš: V kruhu se nikdo neschová. Human Zoo není představení, ale zkušenost
Velká, barevná a hlasitá. Taková je show režiséra Viktora Tauše a hudebního skladatele Romana...
Obyvatelé Šluknova mohou říct, na co využít část rozpočtu
Až do konce června mohou obyvatelé Šluknova hlasovat, které projekty, jež vzešly z první fáze...
Žatecký park Bufo nově nabízí tři tratě pro jízdu na terénních kolech
V žateckém parku Bufo, který se nachází v prostoru mezi ulicemi Čeradická a Písečná, jsou nově pro...
