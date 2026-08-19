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ciť mě

            (křišťálová III., možná IV.)                                                                        




nepotřebuji

abys mi rozuměl


nepotřebuji

abys mi odečítal myšlenky z očí


nepotřebuji

abys lapal bublinky mých přání

                        ze vzduchu

      který kolem sebe vířím

        když při řeči baletím rukama


potřebuji jen

abys uměl cítit

              mou touhu po čiré hřejivé kráse


třeba v té hrstce básní

                         do nichž se mi ji

                                                   snad

                          povedlo vepsat




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | středa 19.8.2026 17:08 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

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Andrea Platznerová

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  • Celková karma 6,17
  • Průměrná čtenost 787x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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