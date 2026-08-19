ciť mě
nepotřebuji
abys mi rozuměl
nepotřebuji
abys mi odečítal myšlenky z očí
nepotřebuji
abys lapal bublinky mých přání
ze vzduchu
který kolem sebe vířím
když při řeči baletím rukama
potřebuji jen
abys uměl cítit
mou touhu po čiré hřejivé kráse
třeba v té hrstce básní
do nichž se mi ji
snad
povedlo vepsat
Foto: AP
Andrea Platznerová
matematická
. . . . . . (předsevzetí mladého Werthera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
zvony II.
. . . . . . (mám pro tebe stránky z knihy, kterou bychom byli spolu napsali) . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o poesii
. . . . . (slova ve větru pocitů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
proč ráda bydlím u kostelů
. . . . (vezměte si třeba vše známé, vyměňte staré za nové, jen mi, prosím, neberte kostelní zvony)
Andrea Platznerová
víš, že jsi dnes se mnou chodil po Praze?
. . . . . . (i po letech máš stejně milý úsměv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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