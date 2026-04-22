Černá pasažérka
že ač, co se týče imunity mé vlastní ani té kolektivní na ničí úkor nejedu bez lístku, neboť to medicínsky byl – v tomto v konkrétním případě rychle mutujících slizničních respiračních virů, ne obecně – od začátku jasný nesmysl, i tak černý pasažér jsem. Ano. Přiznávám se. Jsem mnoho let společenský černý pasažér. Tedy podle mě bílý pasažér, ale i černou nálepku přežiji bez následků a budu se ochotně kát.
Uvědomila jsem si to dnes v mém oblíbeném parku pod mou oblíbenou vilou. Já se, prosím, často pasivně svezu a profituju z toho, že ostatní „platí“., že to aktivně odpracují za mne. Omlouvám se všem aktivistům!
Například jsem ve společnosti nikdy moc nepila alkohol. Už velmi brzy, ve věku, kdy jsme jako středoškoláci pili Fernet a Cinzano na uvolnění adolescentních zábran, vztahových napětí a intimních nejistot, jsem pochopila, že vlastně pít vůbec nemusím. Stačilo, že ostatní ve své etanolové rozvernosti vnímali neostře vše, včetně mého chování – umožňovalo mi to uvolnit se, neřešit, jestli jsem taková nebo maková, v pořádku nebo nezapadající, zábavná nebo ne – přiopilí kamarádi stejně neměli šanci poznat rozdíl.
A třeba dnes na lavičce , se zamyšlenými lidmi tiše procházejícími kolem, si klidně mohu nahlas opakovat věty z jazykové lekce, i zpívat bych si klidně mohla, aniž bych musela přemýšlet, jestli nebudu za blázna. Všichni kolem mají sluchátka! Jen já, konzerva, jsem pořád ještě nenechala vydělat Datart ani Alzu ani nikoho jiného! Jak k tomu ta společnost přijde?! :)
Andrea Platznerová
No. 54
(blankytní, žlutá, bílá) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Andrea Platznerová
bez názvu
(No.2, bluma, červený pomeranč, černý čaj) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Andrea Platznerová
Kheťi časurnaja aneb O lidství
Doba, v níž jsem světem proplouvala jako dítě, se od té dnešní liší tak diametrálně, respektive věci, které nám kladla do rukou ta doba a klade ta dnešní, se liší tak zásadně,
Andrea Platznerová
Boomerka v bratislavských hudobninách (Československy)
Hudobniny na Kamennom námestí. (Alebo to je už Dunajská? Ale je to jedno. Budú to pravdepodobne jediné hudobniny široko-ďaleko. Prežili, predajňa platní, cédéčok a dévédéčok z čias mojich vysokoškolských štúdií, tesne po Nežnej.)
Andrea Platznerová
dnes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(prvního července dva tisíce dvacet tři, začaly prázdniny, z Václavského náměstí zmizela čeština, nenašla jsem obchod, který jsem hledala, našla jsem ale důležitější věci, a nejen věci)
Už jsem tedy stará.