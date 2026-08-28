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čemu mne naučila zkušenost

    (například, že nesmím vkládat své srdce do příběhů, které nehřejí, protože to nakonec není dobré pro nikoho)        




      vážený pane

      máte to hezky spočítané!


      jenže je vidět

        že mne vůbec neznáte


      jitřit mé city sněhem zaváté

      dovolím jenom někomu

                         kdo cit oplácí citem


      a to vy neumíte




Přímo na sever
Autor: Andrea Platznerová | pátek 28.8.2026 21:31 | karma článku: 0 | přečteno: 16x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1096
  • Celková karma 6,30
  • Průměrná čtenost 773x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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