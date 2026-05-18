č. 5/26, bílá, stříbrná, hnědá
po letech otvíráme staré rány
na těle minulého světa
měníme řád a strany…
snad někdo po nás pozametá
stržené obvazy a obklady
a horké hlavy zase ochladí
a zahřeje, kde přestali jsme cítit
po letech otvíráme cizí rány
hodní a svědomití
v úklidu dějin
z nichž si neseme jen slova
po letech otvíráme staré rány
znova
znova
a znova
Andrea Platznerová
O starých ránách a každodenním rozhodnutí být člověkem
Psala mi paní v diskusi na sítích, že mylně vycházím z toho, že jsou všichni lidé dobří. Vůbec ne. Vycházím z toho, že si všichni v sobě neseme potenciál pro vše – od lidumilného dobra po krutě nelidské zlo.
Andrea Platznerová
březen v květnu, ne-li únor
(volala mi kamarádka z lázeňského města, zda nepřijedu na víkend) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
„Taky se díváte? Strašné, viďte?“
Když člověk jde historickým centrem města a chce vidět historické centrum města a ne obchody, musí se dívat od prvního patra výše.
Andrea Platznerová
Rendez-vous s Josefem M.
Kráčela jsem dnes jako téměř každý den svižným krokem májově rozkvetlým lužáneckým parkem a vtom najednou...
Andrea Platznerová
Nakonec včera i zabouřilo
(A dnes mělo být celý den zataženo, ale po ránu to nakonec vypadá slunečněji, než bychom byli čekali)
Už jsem tedy stará.