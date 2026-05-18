č. 5/26, bílá, stříbrná, hnědá

(věnováno těm, kdo vše myslí dobře a nic je nezastaví, protože žijí ve své hlavě, svými nápady a idejemi a plány, ale necítí tělem, v němž, v každém z našich těl, je uložena historie pocitů světa) . . . . . . . . . . .



po letech otvíráme staré rány

na těle minulého světa

měníme řád a strany…

snad někdo po nás pozametá

stržené obvazy a obklady

a horké hlavy zase ochladí

a zahřeje, kde přestali jsme cítit

po letech otvíráme cizí rány

hodní a svědomití

v úklidu dějin

z nichž si neseme jen slova


po letech otvíráme staré rány

znova

znova

a znova



Autor: Andrea Platznerová | pondělí 18.5.2026 18:56 | karma článku: 0 | přečteno: 16x

Andrea Platznerová

O starých ránách a každodenním rozhodnutí být člověkem

Psala mi paní v diskusi na sítích, že mylně vycházím z toho, že jsou všichni lidé dobří. Vůbec ne. Vycházím z toho, že si všichni v sobě neseme potenciál pro vše – od lidumilného dobra po krutě nelidské zlo.

březen v květnu, ne-li únor

(volala mi kamarádka z lázeňského města, zda nepřijedu na víkend) . . . . . . . . . . . . . . . . .

„Taky se díváte? Strašné, viďte?"

Když člověk jde historickým centrem města a chce vidět historické centrum města a ne obchody, musí se dívat od prvního patra výše.

Rendez-vous s Josefem M.

Kráčela jsem dnes jako téměř každý den svižným krokem májově rozkvetlým lužáneckým parkem a vtom najednou...

Nakonec včera i zabouřilo

(A dnes mělo být celý den zataženo, ale po ránu to nakonec vypadá slunečněji, než bychom byli čekali)

Andrea Platznerová

  • Počet článků 1000
  • Celková karma 5,85
  • Průměrná čtenost 840x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

