březen v květnu, ne-li únor

(volala mi kamarádka z lázeňského města, zda nepřijedu na víkend) . . . . . . . . . . . . . . . . .

neblázni!

v květnu do lázní?!

květen je přece nový březen!

to možná červen bude vonět bezem

pokud vůbec bez letos vykvete

zatím si březen dává repete

a šály s čepicemi slaví

neblázni!

v květnu do lázní?!

vystačím si se šálkem kávy

namísto vody z vřídla

tak pa!

snad ti ta voda nevystydla



Autor: Andrea Platznerová | pátek 15.5.2026 13:25 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Andrea Platznerová

"Taky se díváte? Strašné, viďte?"

Když člověk jde historickým centrem města a chce vidět historické centrum města a ne obchody, musí se dívat od prvního patra výše.

14.5.2026 v 12:36 | Karma: 8,74 | Přečteno: 361x | Diskuse | Společnost

Andrea Platznerová

Rendez-vous s Josefem M.

Kráčela jsem dnes jako téměř každý den svižným krokem májově rozkvetlým lužáneckým parkem a vtom najednou...

12.5.2026 v 18:29 | Karma: 5,43 | Přečteno: 72x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

Nakonec včera i zabouřilo

(A dnes mělo být celý den zataženo, ale po ránu to nakonec vypadá slunečněji, než bychom byli čekali)

12.5.2026 v 8:14 | Karma: 0 | Přečteno: 46x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

jedenáctého května dva tisíce dvacet šest, prší

... a vlastně už přestalo, stačilo o tom májovém dešti napsat několik veršů, škoda, že to takto nefunguje se vším

11.5.2026 v 10:20 | Karma: 4,03 | Přečteno: 85x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

ci vediamo a Venezia

(už jsem nechtěla nikam cestovat, Florencie měla být zlatá tečka za cestami za krásou, nakonec, krása je všude kolem, i bez létání... ale zase, Benátky... tak jsem si o nich aspoň napsala básničku)

11.5.2026 v 8:08 | Karma: 0 | Přečteno: 8x | Diskuse | Poezie a próza
Andrea Platznerová

  • Počet článků 998
  • Celková karma 5,80
  • Průměrná čtenost 841x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

