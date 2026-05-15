březen v květnu, ne-li únor
neblázni!
v květnu do lázní?!
květen je přece nový březen!
to možná červen bude vonět bezem
pokud vůbec bez letos vykvete
zatím si březen dává repete
a šály s čepicemi slaví
neblázni!
v květnu do lázní?!
vystačím si se šálkem kávy
namísto vody z vřídla
tak pa!
snad ti ta voda nevystydla
Andrea Platznerová
„Taky se díváte? Strašné, viďte?“
Když člověk jde historickým centrem města a chce vidět historické centrum města a ne obchody, musí se dívat od prvního patra výše.
Andrea Platznerová
Rendez-vous s Josefem M.
Kráčela jsem dnes jako téměř každý den svižným krokem májově rozkvetlým lužáneckým parkem a vtom najednou...
Andrea Platznerová
Nakonec včera i zabouřilo
(A dnes mělo být celý den zataženo, ale po ránu to nakonec vypadá slunečněji, než bychom byli čekali)
Andrea Platznerová
jedenáctého května dva tisíce dvacet šest, prší
... a vlastně už přestalo, stačilo o tom májovém dešti napsat několik veršů, škoda, že to takto nefunguje se vším
Andrea Platznerová
ci vediamo a Venezia
(už jsem nechtěla nikam cestovat, Florencie měla být zlatá tečka za cestami za krásou, nakonec, krása je všude kolem, i bez létání... ale zase, Benátky... tak jsem si o nich aspoň napsala básničku)
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...
Pachatel lebku svaté Zdislavy zalil do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout
Kriminalisté už mají lebku svaté Zdislavy ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí....
Hnízdo s kavčími mláďaty někdo hodil do koše, ptáčata však měla štěstí
Neznámý pachatel v Kolíně vhodil celé hnízdo s mláďaty kavky obecné do odpadkového koše. Osamělá...
Muž na Novojičínsku šířil padělky eur, hrozí mu osm let vězení
Policisté zadrželi šestačtyřicetiletého muže, který na Novojičínsku šířil falešné eurové bankovky,...
Strakonice plánují přeměnu lokality Ostrov v centru, začnou opravou lávky
Strakonice plánují přeměnit dlouhodobě zanedbanou lokalitu bývalé průmyslové zóny Ostrov v centru...
Prodej družstevního bytu 3+1 63 m2, Havířov Podlesí
Točitá, Havířov - Podlesí, okres Karviná
3 390 000 Kč
- Počet článků 998
- Celková karma 5,80
- Průměrná čtenost 841x
Už jsem tedy stará.