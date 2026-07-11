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bez názvu

. . . . . . (bez mámy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



já bych to navrhovala takto:

mámy sice umřou

ale pak

když už se my dcery

naučíme je nemít

když už na bedrech odneseme vše

čehož kus by nesly za nás

kdyby mohly

nebo by nám aspoň uvařily čaj

a řekly


„to bude v pořádku, neboj

nejsi první ani poslední

a v moři osudů

se ten tvůj krásně rozpustí“


pak se ty mámy po letech vrátí

jako kdyby se nic nestalo

a řeknou:


„tak kdepak jsme to skončily?

u receptu na perník

nebo u čísla na dobrou kadeřnici?“




Autor: Andrea Platznerová | sobota 11.7.2026 17:43 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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