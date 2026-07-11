bez názvu
já bych to navrhovala takto:
mámy sice umřou
ale pak
když už se my dcery
naučíme je nemít
když už na bedrech odneseme vše
čehož kus by nesly za nás
kdyby mohly
nebo by nám aspoň uvařily čaj
a řekly
„to bude v pořádku, neboj
nejsi první ani poslední
a v moři osudů
se ten tvůj krásně rozpustí“
pak se ty mámy po letech vrátí
jako kdyby se nic nestalo
a řeknou:
„tak kdepak jsme to skončily?
u receptu na perník
nebo u čísla na dobrou kadeřnici?“
Andrea Platznerová
o vůni a mnohém dalším, co AI zatím neumí
. . . . . . (nějak se mi ještě, dokud to jde, nechce vzdávat člověka) . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
jako by to bylo včera
. . . . . . (čtvrtého července devatenáct set osmdesát, léto, klid, sladko) . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
třetího července dva tisíce dvacet šest, noc, za chvíli sobota
. . . . . . . . (kam sahá naděje?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
ráno
. . . . . . . (krása nikdy neumírá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
prvního července dva tisíce dvacet šest, i v tropech lehce
. . . . . . (protože tráva, protože voda, protože nahá kůže) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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