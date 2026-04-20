bez názvu

(No.2, bluma, červený pomeranč, černý čaj) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dnes místo Costariky Rwanda

kdyby ctěný kávičkář

neráčil Columbii

a stále ještě mu nikdo nevyčte

ochytanou knížku

kterou pak nekoupí

luxus bytí v ceně kávy
.

mám ráda tuto dobu

jen mi je trochu líto

že nevděčně nevíme

že nemůže trvat věčně

.

Autor: Andrea Platznerová | pondělí 20.4.2026 16:00 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

Další články autora

Andrea Platznerová

Kheťi časurnaja aneb O lidství

Doba, v níž jsem světem proplouvala jako dítě, se od té dnešní liší tak diametrálně, respektive věci, které nám kladla do rukou ta doba a klade ta dnešní, se liší tak zásadně,

18.4.2026 v 18:00 | Karma: 7,21 | Přečteno: 122x | Diskuse | Společnost

Andrea Platznerová

Boomerka v bratislavských hudobninách (Československy)

Hudobniny na Kamennom námestí. (Alebo to je už Dunajská? Ale je to jedno. Budú to pravdepodobne jediné hudobniny široko-ďaleko. Prežili, predajňa platní, cédéčok a dévédéčok z čias mojich vysokoškolských štúdií, tesne po Nežnej.)

18.4.2026 v 12:28 | Karma: 6,41 | Přečteno: 117x | Diskuse | Osobní

Andrea Platznerová

dnes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(prvního července dva tisíce dvacet tři, začaly prázdniny, z Václavského náměstí zmizela čeština, nenašla jsem obchod, který jsem hledala, našla jsem ale důležitější věci, a nejen věci)

1.7.2023 v 22:39 | Karma: 13,09 | Přečteno: 455x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

S05 E01

sedmdvacátého června dva tisíce dvacet tři, sbaleno, uklizeno, po padesátce se stěhuji poprvé . (život je změna)

28.6.2023 v 6:48 | Karma: 9,72 | Přečteno: 380x | Diskuse | Poezie a próza

Andrea Platznerová

O systému (Téměř optimisticky)

Strávila jsem nedávno několik hodin na pracovišti úřadu, který se kdysi jmenoval Cizinecká policie a pak ho přejmenovali na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky, oddělení pobytu cizinců,

23.6.2023 v 18:31 | Karma: 11,82 | Přečteno: 404x | Diskuse | Společnost
Andrea Platznerová

  • Počet článků 981
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 854x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

