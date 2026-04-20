bez názvu
dnes místo Costariky Rwanda
kdyby ctěný kávičkář
neráčil Columbii
a stále ještě mu nikdo nevyčte
ochytanou knížku
kterou pak nekoupí
luxus bytí v ceně kávy
.
mám ráda tuto dobu
jen mi je trochu líto
že nevděčně nevíme
že nemůže trvat věčně
.
Andrea Platznerová
Kheťi časurnaja aneb O lidství
Doba, v níž jsem světem proplouvala jako dítě, se od té dnešní liší tak diametrálně, respektive věci, které nám kladla do rukou ta doba a klade ta dnešní, se liší tak zásadně,
Andrea Platznerová
Boomerka v bratislavských hudobninách (Československy)
Hudobniny na Kamennom námestí. (Alebo to je už Dunajská? Ale je to jedno. Budú to pravdepodobne jediné hudobniny široko-ďaleko. Prežili, predajňa platní, cédéčok a dévédéčok z čias mojich vysokoškolských štúdií, tesne po Nežnej.)
Andrea Platznerová
dnes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(prvního července dva tisíce dvacet tři, začaly prázdniny, z Václavského náměstí zmizela čeština, nenašla jsem obchod, který jsem hledala, našla jsem ale důležitější věci, a nejen věci)
Andrea Platznerová
S05 E01
sedmdvacátého června dva tisíce dvacet tři, sbaleno, uklizeno, po padesátce se stěhuji poprvé . (život je změna)
Andrea Platznerová
O systému (Téměř optimisticky)
Strávila jsem nedávno několik hodin na pracovišti úřadu, který se kdysi jmenoval Cizinecká policie a pak ho přejmenovali na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky, oddělení pobytu cizinců,
Už jsem tedy stará.