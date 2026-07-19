bez názvu, s jiným happyendem
to se tak stává
že plány ve skutečnost nedozrají
to se tak stává
že srdce nerozkvete ani v máji
možná až jindy
s jiným
s jinou
to se tak stává
že se dva lidé nepotkají
to se tak stává
že se dva lidé minou
Andrea Platznerová
o kouzelném lidském světě
. . . . . . (rozhovor s rozumným člověkem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
ještě jednou se zamilovat
. . . . . (slýchávám často o minulých a současných láskách, a někdy také o těch, které by ještě měly přijít) . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
bez názvu
. . . . . . (bez mámy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o vůni a mnohém dalším, co AI zatím neumí
. . . . . . (nějak se mi ještě, dokud to jde, nechce vzdávat člověka) . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
jako by to bylo včera
. . . . . . (čtvrtého července devatenáct set osmdesát, léto, klid, sladko) . . . . . . . . . . . .
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