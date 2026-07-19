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bez názvu, s jiným happyendem

. . . . . . . . (to se přece stává) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



to se tak stává

že plány ve skutečnost nedozrají


to se tak stává

že srdce nerozkvete ani v máji

možná až jindy

s jiným

s jinou


to se tak stává

že se dva lidé nepotkají


to se tak stává

že se dva lidé minou




Autor: Andrea Platznerová | neděle 19.7.2026 18:23 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1024
  • Celková karma 5,76
  • Průměrná čtenost 822x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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