bez názvu, bez výjimky
ale jistě
můžeš si najít plátno pro hřích v jiných
můžeš být pro chór vlastních svatý
můžeš chtít z duše vymýt tiché viny
můžeš je hlučným heslem splatit
můžeš naslzet správný étos do mísy
i tak s večerem přijdou stíny
i tak dásně potřísní dříny
i tak mráz sáhne na modříny
však také po zimě se vrátí
rorýsi
Foto: AP
Andrea Platznerová
rozhovor o strachu
(s kamarádem, který žije jiný život v jiném světě, tom svém)
Andrea Platznerová
soupatření
Když jsem jako mladá dívka slyšela dva lidi říkat, že jsou spolu, protože si prostě zbyli, říkala jsem si, jak smutné, žádná osudovost, žádná zamilovanost... A dnes neznám hezčí synonymum pro lásku než „zůstat si“, „zbýt si“.
Andrea Platznerová
sedmnáctého listopadu dva tisíce dvacet šest, deštivo
(úklid duše ve sváteční úterý)
Andrea Platznerová
patnáctého listopadu dva tisíce dvacet šest, mrazivo
(neděle antiaritmetická)
Andrea Platznerová
pátek třináctého, piatok trinásteho, podzim, jeseň
(pátek je proto, aby měla po čem následovat sobota)
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Už jsem tedy stará.