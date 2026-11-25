bez názvu, bez retuší
a neměla jsi pravdu
mami
svět není smutnoprázdný
jakmile se zastavíme v běhu
- stačí se nebát ticha
ne
neměla jsi pravdu
mami
někdy se slzy vylévají z břehů
někdy se srdci těžce dýchá
někdy je svět věčnou zdí lidských nářků
- ale to není důvod pro přetvářku
k čemu by komu bylo
abychom lhali vlastním duším
ne
neměla jsi pravdu
mami
lze žít i bez retuší
a bez pudru a růže
a nejvšednější sujet
může přilákat nejvěrnější čtenáře
a neměla jsi pravdu
mami
skutečně moudrý člověk nekáže
a neprodává stará klišé
a vlastně není téměř slyšet
a neměla jsi pravdu
mami
kdo o koncích svých lásek píše
může mít přesto úsměv v očích
a neměla jsi pravdu
mami
půjčka dětem se neúročí
ba ani nesplácí
a neměla jsi pravdu
mami
i mezi padlými jsou dobráci
naopak nebývají na titulkách žurnálů
zdá se
a neměla jsi pravdu
mami
lze něžně stárnout bez žalu
i s počítáním vrásek
ono to štěstí na dluhy a marné útraty
málokdy kamarádí s proroky
a neměla jsi pravdu
mami
vše se nám dcerám nevrátí
- ale něco i s úroky
Foto: AP
Andrea Platznerová
bez názvu, bez příkras
(chléb náš vezdejší)
Andrea Platznerová
bez názvu, bez výjimky
(plátna pro naše stíny)
Andrea Platznerová
rozhovor o strachu
(s kamarádem, který žije jiný život v jiném světě, tom svém)
Andrea Platznerová
soupatření
Když jsem jako mladá dívka slyšela dva lidi říkat, že jsou spolu, protože si prostě zbyli, říkala jsem si, jak smutné, žádná osudovost, žádná zamilovanost... A dnes neznám hezčí synonymum pro lásku než „zůstat si“, „zbýt si“.
Andrea Platznerová
sedmnáctého listopadu dva tisíce dvacet šest, deštivo
(úklid duše ve sváteční úterý)
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