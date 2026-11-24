bez názvu, bez příkras
život mě musel nejdřív ušlapat
vyhnat ze starých dobrých míst
místo pohádek o princeznách číst
ty o krajkách marně halících kámen
z duše vymlít hrdost a pýchu
život mě musel nejdřív jako klasy ušlapat
jako chlebové těsto hníst...
snad abych mohla říci AMEN
i v tom nejtišším tichu
Foto:
Andrea Platznerová
bez názvu, bez výjimky
(plátna pro naše stíny)
Andrea Platznerová
rozhovor o strachu
(s kamarádem, který žije jiný život v jiném světě, tom svém)
Andrea Platznerová
soupatření
Když jsem jako mladá dívka slyšela dva lidi říkat, že jsou spolu, protože si prostě zbyli, říkala jsem si, jak smutné, žádná osudovost, žádná zamilovanost... A dnes neznám hezčí synonymum pro lásku než „zůstat si“, „zbýt si“.
Andrea Platznerová
sedmnáctého listopadu dva tisíce dvacet šest, deštivo
(úklid duše ve sváteční úterý)
Andrea Platznerová
patnáctého listopadu dva tisíce dvacet šest, mrazivo
(neděle antiaritmetická)
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