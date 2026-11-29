bez názvu, bez podvodů a podvůdků
každý den svět začíná od začátku
a je v něm radost, slast i hoře
nepředbíhej, nehledej zkratku
nechtěj překročit lidské moře
bez smočení se v slané vodě citu
minutu po minutě z času odkrajuj
každý den žij svůj život od začátku
možná ti chystá další kalamitu
ale je tvůj
Foto: AP
Andrea Platznerová
bez názvu, bez iluzí
(sobotní rozhovor se Životem)
Andrea Platznerová
Básnička na páteční večer
(Pravda a láska doma u stolu)
Andrea Platznerová
Dotazník pro nezadané
(Mezi všemi možnými peripetiemi kolem hledání partnerů pro život, o nichž poslouchám příběhy, se poslední dobou dost často vyskytuje speed-dating. Tak jsem nezadaným slečnám pro tuto příležitost vymyslela otázky.)
Andrea Platznerová
bez názvu, bez retuší
(ani mámy nevědí vše)
Andrea Platznerová
bez názvu, bez příkras
(chléb náš vezdejší)
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