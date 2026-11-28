bez názvu, bez iluzí
tak ukaž, Živote
co ještě pro mne skrýváš v rukávu
víš, že mne nenalákáš na slávu
na příslib pozlacených cetek –
klesnou do bahna Léthé
stejně jako korálky z hlíny
víš, že už neleknu se viny
a unesu svůj stín
i s ním se snažím zpívat čistě
víš, že mám hned několik domovin
na několika místech
v několika epochách dějin –
nemohu nikdy zůstat sama
víš, že se strachem nezachvěji
až mne budeš chtít lámat
v mlýnském kolese zrad –
dávno jsi mi dal lekci střízlivění
víš, že přežiji pyšný pád
mezi své čtyři stěny
mám v srdci své záchranné lano
a naději, dokud jsem živa
říkám všemu, co přijde, ano
tak ukaž, Živote
co pro mne ještě skrýváš
Foto: AP
Andrea Platznerová
Básnička na páteční večer
(Pravda a láska doma u stolu)
Andrea Platznerová
Dotazník pro nezadané
(Mezi všemi možnými peripetiemi kolem hledání partnerů pro život, o nichž poslouchám příběhy, se poslední dobou dost často vyskytuje speed-dating. Tak jsem nezadaným slečnám pro tuto příležitost vymyslela otázky.)
Andrea Platznerová
bez názvu, bez retuší
(ani mámy nevědí vše)
Andrea Platznerová
bez názvu, bez příkras
(chléb náš vezdejší)
Andrea Platznerová
bez názvu, bez výjimky
(plátna pro naše stíny)
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