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Bez názvu, bez čehokoliv

(Často si vzpomenu na babiččiny historky z učitelského ústavu přísných Voršilek a na to, jak vždy říkala: „Ale jsem jim vděčná. Naučily mě čehokoli se vzdát a netrápit se tím.“ Mám to podobně, jen bez těch Voršilek.)



Umět se zříci čehokoli

Nejvyšší školy
Nejhlubšího citu
Zlatých lánů polí
Měsíčního svitu
stříbrného jako svícen po babičce
na dně řeky času
Role v láskyplné hříčce
Zástěry z modrého kanafasu
jež kdysi nevešla se do krabic

Umět se zříci čehokoli
Nečekat nic
Nechat odplout, co život oddrolí

Umět opustit cokoli
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Autor: Andrea Platznerová | pondělí 20.7.2026 20:50 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

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Andrea Platznerová

  • Počet článků 1025
  • Celková karma 5,75
  • Průměrná čtenost 821x
Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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