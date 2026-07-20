Bez názvu, bez čehokoliv
Umět se zříci čehokoli
Nejvyšší školy
Nejhlubšího citu
Zlatých lánů polí
Měsíčního svitu
stříbrného jako svícen po babičce
na dně řeky času
Role v láskyplné hříčce
Zástěry z modrého kanafasu
jež kdysi nevešla se do krabic
Umět se zříci čehokoli
Nečekat nic
Nechat odplout, co život oddrolí
Umět opustit cokoli
.
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.
Andrea Platznerová
bez názvu, s jiným happyendem
. . . . . . . . (to se přece stává) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o kouzelném lidském světě
. . . . . . (rozhovor s rozumným člověkem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
ještě jednou se zamilovat
. . . . . (slýchávám často o minulých a současných láskách, a někdy také o těch, které by ještě měly přijít) . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
bez názvu
. . . . . . (bez mámy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o vůni a mnohém dalším, co AI zatím neumí
. . . . . . (nějak se mi ještě, dokud to jde, nechce vzdávat člověka) . . . . . . . . . . . . . . .
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