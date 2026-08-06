básním pro tebe jako kdysi
píši ti básně jako před lety
a vlastně je to málo jiné
úsměvy s hloupým splínem
střídám jak srdce dovolí
a čekám, zda to přebolí
a zas se stydím za klišé
píši a gumuji
jen už mi pod žádnou z nich nepíšeš
KRÁSNÁ, DĚKUJI
Andrea Platznerová
kapitoly staré a nové
. . . . . . . (hledá se svět, v němž lze být něžná) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
už nechci chodit do školy
. . . . . . . (nebo bych prosila aspoň chvíli prázdnin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
jak by to mělo být, kdyby to nemohlo být jinak
. . . . . . . (přátelská) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
zpátky na zem
. . . . . . . . (a šup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
už rozumím
. . . . . (odteď budeš můj metr na lásku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|Další články autora
Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...
Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem
Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili....
Policie zná totožnost muže nalezeného v Temném Dole, je to Polák
Policie zná totožnost muže nalezeného tento týden u základny zdravotnické záchranné služby v Temném...
Světelné instalace a videomapping lákají až do neděle do zahrad brněnských vil
Světelné instalace, hudební program a videomapping na fasádě dnes do zahrad brněnských vil...
Policisté vypátrali vězně, který v červnu odešel z pracoviště v Rudné u Prahy
Policisté vypátrali pětatřicetiletého vězně, který 4. června odešel z nestřeženého pracoviště v...
Trať mezi Prahou a Berounem stála, vlak se srazil s autem. Zraněné jsou i děti
Provoz na trati mezi Prahou a Berounem je zastavený, v Řevnicích u Prahy se v pátek v podvečer na...
Prodej bytu 2+kk
Svitákova, Praha 5 - Stodůlky
3 000 000 Kč
- Počet článků 1047
- Celková karma 5,75
- Průměrná čtenost 806x
Už jsem tedy stará.