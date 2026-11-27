Básnička na páteční večer
Víš
co je láska?
Oči
jež hřejí
Horký čaj se šalvějí
co léčí všechny nemoci
Jemnocit
Srdce čiré jak krystal
a přitom měkké jako peřina
Den
kdy se v mysli nehneš z místa
kdy ti je každá hodina
příliš dlouhá
není-li komu dávat
a příliš krátká
pokud ano
Touha
Ta krásně samozřejmá láva
Za kterou nemstí se ti ráno
Chanuka
Vánoce
Nevinné lži jako dárečky dětem
Jméno
jež nepopleteš
a zapomeneš nanejvýš snad na stáří
přesto s úsměvem na tvářích
vždy vybavíš si jeho majitele
Víš
co je pravda?
Žít život poctivě a cele
Foto: AP
Andrea Platznerová
Dotazník pro nezadané
(Mezi všemi možnými peripetiemi kolem hledání partnerů pro život, o nichž poslouchám příběhy, se poslední dobou dost často vyskytuje speed-dating. Tak jsem nezadaným slečnám pro tuto příležitost vymyslela otázky.)
Andrea Platznerová
bez názvu, bez retuší
(ani mámy nevědí vše)
Andrea Platznerová
bez názvu, bez příkras
(chléb náš vezdejší)
Andrea Platznerová
bez názvu, bez výjimky
(plátna pro naše stíny)
Andrea Platznerová
rozhovor o strachu
(s kamarádem, který žije jiný život v jiném světě, tom svém)
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