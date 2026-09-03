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Až jednou zůstaneš sám

     (Znám několik songů o naději v lásku, která bude přístavem a oporou ve zlých časech, třeba od Michala Horáčka nebo Gábora Pressera, ale nevybavuji si obrácenou verzi, ač takové jistě existují...)




A kdyby nezůstalo vůbec nic

z princezen s hvězdami ani těch na hrášku

a z princů na koních černých a bílých

Kdyby rozhodčí pískal porážku

Kdyby tě všichni blízcí opustili

a sny mluvily o zklamání

Kdyby měl život příliš ostré hrany

Nabízel led namísto teplých dlaní

právě když potřebuješ zahřát blízkostí

Kdyby svět lásku vyhostil

za hranice tvých dnů

a útěcha čekala nanejvýš snad v ráji


Já tě pozvednu

Jen si mě musíš najít




Foto: AP

Autor: Andrea Platznerová | čtvrtek 3.9.2026 14:26 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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