Až jednou zůstaneš sám
A kdyby nezůstalo vůbec nic
z princezen s hvězdami ani těch na hrášku
a z princů na koních černých a bílých
Kdyby rozhodčí pískal porážku
Kdyby tě všichni blízcí opustili
a sny mluvily o zklamání
Kdyby měl život příliš ostré hrany
Nabízel led namísto teplých dlaní
právě když potřebuješ zahřát blízkostí
Kdyby svět lásku vyhostil
za hranice tvých dnů
a útěcha čekala nanejvýš snad v ráji
Já tě pozvednu
Jen si mě musíš najít
Foto: AP
Andrea Platznerová
netrápíš
(někdy je stesk ten nejkrásnější pocit)
Andrea Platznerová
druhého září dva tisíce dvacet šest
(ještě ani babí léto ne)
Andrea Platznerová
drž mi místo
(kdekoli)
Andrea Platznerová
už se do toho pustím, jen ještě…
(prokrastinace je jiné slovo pro duševní hygienu, pokud je úmyslná)
Andrea Platznerová
neděle bezčasá
(mívala jsem ráda začátek semestru u dunajské zátoky)
|Další články autora
Poznáte, která evropská země má tuto vlajku?
Evropské vlajky mají často podobné barvy i motivy, přesto je každá z nich něčím specifická a...
Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí
Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou...
Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?
Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...
30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller
Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena...
XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun
Nedal přednost a ještě nadával. Rozčílený cyklista vlepil řidiči facku a rozbil mu přední sklo
Banální spor v dopravě vyústil hned v několik trestných činů. Neznámý cyklista nedal přednost v...
Brněnský festival seriálů představí Island a Nizozemsko, zaměří se na etiku
Brněnský festival Serial Killer se letos zaměří například na islandskou a nizozemskou seriálovou...
Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích v ulici Brigádníků 510/14 u školy je zajímavá výstava
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
- Počet článků 1105
- Celková karma 6,55
- Průměrná čtenost 768x
Už jsem tedy stará.