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antipatos poiksté

. . . . . . . (korektiv pozdněletní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




ale vážená!

co to má znamenat

      to vaše nekonečné básnění

             o chvilkách zasněných?!

nelze žít v oblacích!

na dávno proležené matraci

            se stěží probudíte čerstvá!

přestaňte páchat poetická zvěrstva

pište si do notýsku

                   místo veršovánek:


za prvé

– stavbu z písku

       zboří i jemný vánek

je třeba železo a beton


za druhé

– je přece letní léto!

dost bylo patosu!


za třetí

– štěstí nepřichází na zlatém podnosu

musí se mu jít vstříc


za čtvrté

– málo je více než nic

nechtějte hollywoodský scénář!

všednost je krása, která nemizí


za páté –

není žádná první cena

těšte se z remízy

         když je soupeřem život sám

ve hře s ním zatím nikdo nevyhrál



                                                              děkuji

                                                              zapsáno

                                                              a co tam máte dál?




Antipatos
Autor: Andrea Platznerová | středa 12.8.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 5x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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