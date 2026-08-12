antipatos poiksté
ale vážená!
co to má znamenat
to vaše nekonečné básnění
o chvilkách zasněných?!
nelze žít v oblacích!
na dávno proležené matraci
se stěží probudíte čerstvá!
přestaňte páchat poetická zvěrstva
pište si do notýsku
místo veršovánek:
za prvé
– stavbu z písku
zboří i jemný vánek
je třeba železo a beton
za druhé
– je přece letní léto!
dost bylo patosu!
za třetí
– štěstí nepřichází na zlatém podnosu
musí se mu jít vstříc
za čtvrté
– málo je více než nic
nechtějte hollywoodský scénář!
všednost je krása, která nemizí
za páté –
není žádná první cena
těšte se z remízy
když je soupeřem život sám
ve hře s ním zatím nikdo nevyhrál
děkuji
zapsáno
a co tam máte dál?
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Antipatos
Andrea Platznerová
Rp. vánek, voda, smích
. . . . . . . (pouštím po větru perleťové vzpomínky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
Kardiologická po letech
. . . . . . . . (Neumím si zvyknout na absenci citu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
ale třeba ano
. . . . . . (a v momentě, kdy jsem tuto báseň dopsala, se do okna, v bezvětří, opřel vítr) . . . . .
Andrea Platznerová
jasmínová
. . . . . . . . (čaj, miláčku?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
o kráse člověka
. . . . . . (děkuji, že se mohu lidí dotýkat tam, kam jiní nedocítí) . . . . . . . . . . . . . . .
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