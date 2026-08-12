a stejně mi chybíš
chybíš mi
zbývá tak málo citu
jímž čas s tebou tak láskyplně přetékal
chybíš mi
můj nejmilejší z favoritů
uměl jsi srdcem vnímat krásu člověka
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V peřinách ke hvězdám
Andrea Platznerová
miláčku z vaty
. . . . . . . . (neodmlouvej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
antipatos poiksté
. . . . . . . (korektiv pozdněletní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
Rp. vánek, voda, smích
. . . . . . . (pouštím po větru perleťové vzpomínky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
Kardiologická po letech
. . . . . . . . (Neumím si zvyknout na absenci citu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
ale třeba ano
. . . . . . (a v momentě, kdy jsem tuto báseň dopsala, se do okna, v bezvětří, opřel vítr) . . . . .
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