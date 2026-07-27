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. . . . . (říkávám, že nejhezčí doba života byl mezi třiceti a čtyřiceti, ale možná to poopravím) . . .



tak ještě žijeme

ještě nás láska umí bolet v hrudi

ještě nás touha po snu ze snu budí

ještě věříme na osudí

z něhož si lze vytáhnout štěstí


ještě se bez záchranné vesty

vrháme do vln moře života

ještě nám vůně umí zamotat

rozumem poučené hlavy

ještě nám film „Pravá a pravý“

nezní jak pohádka o Popelce a princi


ještě si smíme hodit mincí

ještě nám čas nebere právo váhat

ještě nás láká housenková dráha

srdce zkouší skákací hrad


ještě to všechno žijeme

a už se tomu smíme smát




Autor: Andrea Platznerová | pondělí 27.7.2026 14:21 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

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Andrea Platznerová

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Před lety jsem sem napsala: "Nejezdím na výlety, rovnou se stěhuji. Cestovat budu, až budu stará."
Už jsem tedy stará.

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