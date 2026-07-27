50+
tak ještě žijeme
ještě nás láska umí bolet v hrudi
ještě nás touha po snu ze snu budí
ještě věříme na osudí
z něhož si lze vytáhnout štěstí
ještě se bez záchranné vesty
vrháme do vln moře života
ještě nám vůně umí zamotat
rozumem poučené hlavy
ještě nám film „Pravá a pravý“
nezní jak pohádka o Popelce a princi
ještě si smíme hodit mincí
ještě nám čas nebere právo váhat
ještě nás láká housenková dráha
srdce zkouší skákací hrad
ještě to všechno žijeme
a už se tomu smíme smát
Andrea Platznerová
uvidíme
. . . . . . (trošku sprchlo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
neplakej
. . . . . . . (některé příběhy osud píše znova a znova po staletí) . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
le temps passé
. . . . . . (s jinou ti bude lépe, určitě) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
otázka pro tvé srdce
. . . . . . (těžká, nebo úplně jednoduchá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrea Platznerová
doma
. . . . . . . (domov je minulost, na níž pevně stojí tvůj svět) . . . . . . . . . . . . . . . . .
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