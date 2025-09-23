Svobodná média musí být financována svobodně
Je to pořád stejné: dobrovolnost proti donucování, svoboda proti vládnutí (vládnout znamená vnutit svou vůli ostatním), trh proti státu, kapitalismus proti socialismu, civilizovanost proti barbarství.
Státisté a zastánci donucování jsou spokojeni. Oni chtějí nějakou věc platit, podle nich je ta nějaká věc užitečná a potřebná. Jim nevadí, že ta platba je povinná, protože oni tu nějakou věc chtějí podporovat a chtějí ji platit. Oni chtějí, aby tu věc bylo nutno platit povinně. Proč? Aby tu věc povinně museli platit i ti, kdo tu věc nechtějí. To je smysl povinné platby.
Svobodná média musí být financována ze svobodných, dobrovolných příspěvků. Média závislá na povinných poplatcích obhajují majetkovou daň z vlastnictví příslušných elektrospotřebičů. Nemohou tedy být z principu obhájci svobody a dobrovolnosti, základních charakteristik západní kultury, západní civilizace.
Také platí, že média mohou být skutečně svobodná pouze tehdy, když nebudou podléhat žádné státní regulaci. Nemá existovat žádný úřad, který by uděloval licence a povolení knihám, novinám a časopisům a který by zkoumal, zda obsah knih, novin a časopisů odpovídá udělené licenci. Teprve potom může existovat svoboda slova v médiích. To samé platí i pro rozhlas a televizi. (viz Murray N. Rothbard: Manifest svobody)
Nepáchá se snahou o domnělou nezávislost médií prostřednictvím závislosti těchto médií na povinných platbách nespravedlnost a ještě větší škoda? O jaké svobodě a nezávislosti plátců těchto povinných plateb lze hovořit? Je v pořádku ignorovat a pošlapávat svobodu a nezávislost plátců nesouhlasících s těmito povinnými platbami v případě, že by jich byla menšina? Závisí spravedlnost či nespravedlnost na tom, zda se nějaké opatření dotkne většiny či menšiny?
Povinnými poplatky, majetkovou daní z vlastnictví příslušných přijímačů, nezískáte nezávislost dotčených médií. Získáte závislost těchto médií na povinných platbách.
Zastánci přímých povinných plateb namítají, že pokud by příslušná média byla financována povinnými platbami daňových poplatníků prostřednictvím státního rozpočtu, hrozilo by jejich podřízení vládnímu vlivu. Odříznout média od hrozby vládního vlivu lze (pouze částečně) zrušením zákonů tato média regulujících. Dokud budou existovat média závislá na povinných platbách určených zákonem a dokud bude existovat vláda, stále tu zůstane hrozba podřízení těchto médií vládnímu vlivu.
Svoboda není, když donutíte ostatní lidi, aby povinně platili něco, co nechtějí. To není svoboda. Ať si každý svobodně platí, co chce. To je svoboda. Tak si to vysílání zakódujte! Zájemce o to vaše vysílání si cvakne dekódovací kartu do televize. Všichni budou spokojeni, kromě násilníků, zastánců donucování, zastánců vládnutí, kteří mají nutkavou potřebu donucovat ostatní lidi k čemusi, nenechat je na pokoji, vládnout jim.
Ludwig von Mises:
„Program liberalismu ve shrnutí do jediného slova by měl znít: vlastnictví, což znamená: soukromé vlastnictví výrobních prostředků..“ (Liberalismus, 1927)
Poplatky za rozhlas a televizi mají být dobrovolné. Mají mít nějakou formu dobrovolnosti. (To by mělo samozřejmě velké dopady na média, kterých se to týká.) Dobrovolnost místo donucování a vyhrožování nějakými pokutami. Svoboda volby místo donucení. Civilizovanost místo barbarství. Západ se od Východu odlišuje myšlenkou svobody jednotlivce. Chceme snad patřit na Západ?
Jindřich Pilc
V Česku dochází kámen?
Starý vtip říkal, že když na Sahaře zavedete socialismus, tak následně zjistíte, že vám dochází písek. Česko je silné v byrokracii, takže začíná docházet kámen.
Jindřich Pilc
Zdražování má politické příčiny
Politické intervence do trhu vždy znamenají zhoršení podmínek spotřebitelů. My Svobodní jsme vás včas varovali.
Jindřich Pilc
Nenechte se strašit propadlým hlasem
Myslet si, že otázka překonání 5 % znamená rozhodnutí o tom, jestli hlas propadne či nepropadne, je obrovský omyl.
Jindřich Pilc
O CO2 jde?
Jde o centrální řízení společnosti a ekonomiky. O to jde. Jde o to zcela zničit kapitalismus, nahradit ho socialismem.
Jindřich Pilc
Dobrovolnost i ve sčítání lidu
„Nerozumím tomu, proč bych měl sčítání lidu bojkotovat. Nepřipadá mi, že by mě sčítání nějak významně omezovalo.“
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Skončí státní buzerace i zelené šílenství, slíbili Motoristé na závěr jejich kampaně
Přímý přenos Motoristé v úterý zahájili na hlavním nádraží v Praze v prostorách Fantovy budovy závěrečnou fázi...
Redlův blízký odkryl, jak se měly porcovat zakázky. Posílal jsem peníze STAN, řekl
Druhý den hlavního líčení v kauze Dozimetr vypovídá Pavel Kos. Spolupracovník hlavního obžalovaného...
Pozor u urny. Pošta roznesla po České Lípě špatné volební lístky
Obyvatelé některých částí České Lípy dostali do schránek chybné volební lístky. Místo pro Liberecký...
Nalepili se na nás mafiáni, ale teď jsme čistí. Rakušan reaguje na Dozimetr u soudu
Hnutí STAN podle jeho předsedy a ministra vnitra Víta Rakušana nemá žádné peníze, které by jen...
Obchodník
LIDEX CZ s.r.o.
nabízený plat: 40 000 - 80 000 Kč
- Počet článků 181
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1195x