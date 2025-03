Spolu hraje o všechno. Petr Fiala však nemá žádné karty

Hnutí ANO směřuje k drtivému vítězství ve sněmovních volbách. Koalice Spolu by sice ráda tento nepříznivý trend zvrátila, ale jen si pod sebou podřezává větev.

Zatímco spolupracovníci Andreje Babiše mobilizují své voliče prostřednictvím rozsáhlé předvolební kampaně, koalice Spolu se handrkuje o místa na kandidátních listinách. Její čelní představitelé si navíc ani nedokáží připustit závažnost situace. Podle Marka Ženíška je teď předčasné začínat s kampaní, Petr Fiala zase skálopevně věří ve své vítězství. Hnutí ANO sice vede v posledních průzkumech skoro s dvacetiprocentním náskokem, ve Strakově akademii ale zřejmě doufají, že se nakonec znovu osvědčí program Antibabiš. Má to však jeden háček.

Před čtyřmi lety šel Andrej Babiš do voleb jako značně neoblíbený předseda vlády, jenž selhal během covidové krize. Dnes se svým hnutím láme rekordy a patří k nejoblíbenějším politikům v České republice. Jeho bývalou roli převzal Petr Fiala, jemuž důvěřuje sotva 20 % obyvatel. V průzkumu renomované zahraniční agentury Morning Consult, jež srovnával popularitu vybraných světových lídrů, dokonce šéf koalice Spolu skončil na posledním místě. Hnutí ANO to okamžitě využilo ve své kampani, kde vykreslilo Petra Fialu jako nejhoršího premiéra na světě. Jestliže tedy budou volby soubojem Antibabiše s Antifialou, o výsledku nelze pochybovat.

Kromě programu Antibabiš spoléhá koalice Spolu rovněž na téma střetu mezi Východem a Západem, v rámci čehož se snaží svého hlavního protivníka vylíčit jako proruského oligarchu, jemuž nezáleží na bezpečnosti naší země. Ani zde však Petr Fiala nemůže čekat výraznější úspěch. Andrej Babiš nikdy nezpochybnil zahraničněpolitické ukotvení České republiky. Navíc to byl právě on, kdo nechal vyhostit 18 ruských diplomatů napojených na FSB a GRU. Lídr opozice zároveň důrazně odsoudil ruský útok na Ukrajinu, přičemž odmítl jakékoliv sbližování s agresorem. Na tom, že si přeje mírové řešení konfliktu, není opravdu nic špatného, naopak.

Petr Fiala postupně odkrývá svou největší slabinu. Hraje sice o všechno, ale nemá žádné karty. V opačném případě by se nesnížil ke křivému osočování svých soupeřů. Jako člen ODS nelituji, že koalice Spolu kráčí vstříc vlastní porážce. Pokud by toto spojenectví mělo i nadále přetrvat, znamenalo by to faktický konec nejsilnější pravicové strany v České republice. Občanští demokraté by se rozpustili v názorově nesourodém sdružení, které už dávno naší zemi nemá co nabídnout.