Sestaví hnutí ANO jednobarevnou vládu?

Andrej Babiš sní o tom, že jeho hnutí získá v příštích sněmovních volbách absolutní většinu. Žádná strana to zatím v historii samostatné České republiky nedokázala. Podaří se to současnému lídrovi opozice konečně změnit?

Většina těch, co věří, že hnutí ANO letos ovládne poslaneckou sněmovnu, se odvolává k výsledkům nedávných krajských voleb. Ačkoliv v nich spolustraníci Andreje Babiše s přehledem vyhráli, tak ani takováto podpora ze strany občanů by jim na podzim nestačila. V průměru totiž získali ,,pouze’' 35 % hlasů, pro sestavení většinové jednobarevné vlády by však museli oslovit více než 40 % voličů. Něco takového ale bude nesmírně obtížné. Hnutí ANO tuto hranici v září překonalo jen ve třech krajích. Nedokázalo to ani ve svých tradičních baštách, jako je Ústecký či Zlínský kraj. Jestliže chce lídr opozice skutečně usilovat o jednobarevnou vládu, stále mu ještě řada hlasů schází. Otázkou zůstává, kde by je mohl získat.

Andrej Babiš by se sice mohl pokusit přetáhnout na svou stranu některé voliče ostatních opozičních subjektů, jako je SPD nebo Stačilo!, těm však už zbývají jen ti nejzatvrzelejší příznivci, kteří skálopevně trvají na vystoupení z EU a NATO. Něco takového je ale pro hnutí ANO zcela nepřijatelné. Andrej Babiš by se rovněž mohl pokusit získat voliče Motoristů, avšak ani zde by pravděpodobně příliš nepochodil, protože mnozí z nich jsou především zarytí podporovatelé Filipa Turka, jinak se o politiku nijak zvláště nezajímají. Hnutí ANO tak musí oslovit hlavně nevoliče a v omezené míře i dřívější stoupence vládní koalice. To ovšem nebude vůbec snadné.

V případě nevoličů může sice Andrej Babiš pracovat s tím, že Petr Fiala patří k nejméně populárním politikům v naší zemi, zklamaným voličům vládní koalice to však stačit nemusí. Andrej Babiš je zkušený politik, jenž má za sebou řadu volebních úspěchů, pro řadu lidí je ale v důsledku své minulosti zcela nepřijatelný. Především v Praze a blízkém okolí, kde hnutí ANO potřebuje dosáhnout výrazně lepších výsledků než před necelými čtyřmi lety, aby vůbec mělo šanci uspět, by expremiér mohl představovat velký problém. Pokud chce hnutí ANO opravdu sestavit jednobarevnou vládu, musí do boje o post předsedy vlády zřejmě vyslat někoho jiného. Nejvhodnější volbou by pravděpodobně byl místopředseda poslanecké sněmovny Karel Havlíček, který loni zaznamenal velký úspěch ve Středočeském kraji a který patří k nejvýraznějším opozičním politikům. Otázkou však zůstává, zda bude Andrej Babiš ochoten na něco takového přistoupit. Šalamounskou hrou na dva premiérské kandidáty moc bývalých voličů vládní koalice nepřesvědčí.

Přestože spolustraníci Andreje Babiše na podzim nejspíše vyhrají, v tuto chvíli to vypadá, že jednobarevnou vládu sestavit nezvládnou. Po volbách tak bude rozhodující, s kým se dokáží dohodnout na koalici. V ODS bychom neměli předem vylučovat spolupráci s hnutím ANO, jinak hrozí, že ve Strakově akademii zasednou lidé typu Tomia Okamury a Kateřiny Konečné.