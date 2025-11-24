Přežije SPD Babišovu vládu?
Letošní volby skončily pro Tomia Okamuru naprostým debaklem. Přestože se SPD spojila s dalšími třemi stranami, získala jen necelých osm procent hlasů. Kdyby kandidovala samostatně, nejspíše by se do sněmovny už ani nedostala. Jedinou útěchou tak pro ni mohla být skutečnost, že poprvé získala reálnou šanci zasednout ve vládě. Této šance se však zcela nepochopitelně vzdala.
Někteří možná namítnou, že SPD přece bude v kabinetu zastoupena prostřednictvím svých expertů. Pokud se však podíváme na konkrétní jména, zjistíme, že jde o lidi, kteří jsou faktickými nominanty Andreje Babiše. Tomio Okamura si zkrátka výměnou za funkci předsedy dolní komory nechal vnutit kandidáty hnutí ANO. Těmto jedincům navíc budou svěřena pouze ministerstva, kde SPD nebude mít svým příznivcům co nabídnout.
Ukázkovým příkladem je resort zemědělství. Voliči Tomia Okamury, kteří skutečně věří, že jim jejich favorit zařídí levné potraviny, budou nejspíše zklamaní. Cen z předvolebních jarmarků se totiž nedočkají ani omylem. Ještě horší to pak bude s ministerstvem obrany. Lidé, již důsledně odmítají jakékoliv zvyšování armádních výdajů, zřejmě nebudou nadšení z nákupu nových zbraní a tanků. Trochu schůdnější by se pak mohl zdát resort dopravy, ale žádná strana zatím neuspěla ve volbách jenom kvůli stavbě silnic.
Andrej Babiš dostal Tomia Okamuru přesně tam, kde ho chtěl mít. Pokud bude vláda úspěšná, všechna sláva půjde za hnutím ANO. Pokud ne, SPD se alespoň nebude moci tvářit jako opozice vůči kabinetu, jehož byla formálně součástí. Předseda sněmovny zkrátka kráčí vstříc vlastnímu konci. Lidé přece nebudou volit někoho, kdo nemá žádné výsledky a jenom poslušně zvedá ruku.
Vladimír Max Pfeffer
Petr Fiala končí. ODS má poslední šanci stát se znovu sebevědomou stranou
Konec Petra Fialy ve vedení ODS byl nevyhnutelný. Koalice SPOLU nedokázala porazit hnutí ANO, které navíc vyhrálo s drtivým náskokem. Jestliže se k tomu jako občanští demokraté nepostavíme čelem, dočkáme se dalších proher.
Vladimír Max Pfeffer
Věřím ve spravedlnost. Věřím v oprávněný trest smrti
Zrušení trestu smrti považuji za trpkou prohru spravedlnosti v českých zemích, neboť tento krok umožnil pachatelům nejtěžšího zločinu – vraždy nevinného člověka – uniknout zákonnou formou před zaslouženým postihem.
Vladimír Max Pfeffer
Velel protektorátnímu vojsku, přesto sloužil republice. Vzpomínka na generála Emingera
Jaroslav Eminger – národní hrdina, čestný muž, pravý vlastenec. Škoda, že jméno tohoto statečného člověka je dnes takřka neznámé.
Vladimír Max Pfeffer
Půl roku Donalda Trumpa v Bílém domě: Migrace, cla a zahraniční politika
V neděli 20. července uplyne přesně půl roku od inaugurace 47. prezidenta USA. Donald Trump za tu dobu zcela změnil americkou politiku. Vydal se však správným směrem?
Vladimír Max Pfeffer
Spolu hraje o všechno. Petr Fiala však nemá žádné karty
Hnutí ANO směřuje k drtivému vítězství ve sněmovních volbách. Koalice Spolu by sice ráda tento nepříznivý trend zvrátila, ale jen si pod sebou podřezává větev.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
Požár haly na letišti v Brně-Tuřanech. Zásah zkomplikovalo počasí
V areálu letiště v Brně-Tuřanech dnes ráno hořelo v hale s plochou asi 5000 metrů čtverečních....
Sněhový chaos v Německu. Na kluzké dálnici zahynuli nejméně tři lidé
První souvislý sníh a kluzké vozovky způsobil velké problémy řidičům v Německu. V Bavorsku zemřeli...
Na Česko se snesla sněhová nadílka. Situaci na silnicích komplikuje i ledovka
Sledujeme online Většinu Česka v noci zasypal čerstvý sníh. Nejvíce ho mimo horské oblasti napadlo na severozápadě...
USA a Ukrajina vypracovaly aktualizovaný mírový rámec. Otázky zůstávají
Sledujeme online USA a Ukrajina vypracovaly aktualizovaný mírový rámec pro možné ukončení války, uvedl Bílý dům ve...
- Počet článků 14
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 946x