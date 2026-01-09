Prezidentský slib už nic neznamená? Petr Pavel odmítá respektovat Ústavu České republiky
Ústava České republiky jasně stanoví, že prezident jmenuje ministry na návrh předsedy vlády. Odborníci se pak vesměs shodují, že hlava státu může nominaci odmítnout jen ve zcela výjimečných případech. Mezi obecně uznávané důvody se řadí například vlastizrada či členství v organizované zločinecké skupině. Filip Turek se však ničím takovým neprovinil.
Petr Pavel sice argumentuje skutečností, že motoristický poslanec spáchal několik přestupků, to samo o sobě ale v žádném případě nestačí. Jednorázové překročení rychlosti nebo dodatečně schválená stavba nijak nebrání výkonu ministerské funkce. Prezident se dále opírá o smazané příspěvky ze sociálních sítí, většina z nich ale není nic jiného než projev nevyzrálého nekorektního humoru. Výjimku snad představuje jen více než deset let starý text zlehčující žhářský útok na romskou rodinu, jehož autenticita ovšem dodnes zůstává sporná.
Navzdory pochybnostem Petr Pavel trvá na svém. Pražský hrad dokonce tvrdí, že není rozhodující, zda byl daný výrok motoristickému poslanci prokázán, ale jakým způsobem na něj nahlíží významná část veřejnosti. Jinak řečeno: Podle prezidenta není důležité, jestli je nařčení pravdivé, ale co si o něm myslí jeho voliči.
Pro srovnání: Když měl být v roce 2021 jmenován Ivan Bartoš ministrem, jeho kontroverzní výrok, že by mu nevadila muslimská Evropa – tedy zánik naší civilizace – tomu nijak nebránil. Ani Miloš Zeman, který jinak s oblibou překračoval prezidentské pravomoci, si jeho nominaci nedovolil blokovat. Nutno dodat, že pravost daného vyjádření tehdy nebyla nikterak zpochybněna.
Co vlastně pro Petra Pavla znamená prezidentský slib? Svévolné odmítnutí ministerského kandidáta je totiž jeho hrubým porušením. Hlava státu sice vyčítá Filipu Turkovi nedostatečný respekt k pravidlům, sama se však dopouští téhož – s mnohem závažnějšími důsledky.
Vladimír Max Pfeffer
Přežije SPD Babišovu vládu?
Tomio Okamura se sice stal předsedou sněmovny, ale s jeho hnutím to vypadá bledě. Členové SPD se znovu nedostali do vlády a jejich voličům už zřejmě dochází trpělivost. Vše začíná nasvědčovat tomu, že nás čekají velké změny.
Vladimír Max Pfeffer
Petr Fiala končí. ODS má poslední šanci stát se znovu sebevědomou stranou
Konec Petra Fialy ve vedení ODS byl nevyhnutelný. Koalice SPOLU nedokázala porazit hnutí ANO, které navíc vyhrálo s drtivým náskokem. Jestliže se k tomu jako občanští demokraté nepostavíme čelem, dočkáme se dalších proher.
Vladimír Max Pfeffer
Věřím ve spravedlnost. Věřím v oprávněný trest smrti
Zrušení trestu smrti považuji za trpkou prohru spravedlnosti v českých zemích, neboť tento krok umožnil pachatelům nejtěžšího zločinu – vraždy nevinného člověka – uniknout zákonnou formou před zaslouženým postihem.
Vladimír Max Pfeffer
Velel protektorátnímu vojsku, přesto sloužil republice. Vzpomínka na generála Emingera
Jaroslav Eminger – národní hrdina, čestný muž, pravý vlastenec. Škoda, že jméno tohoto statečného člověka je dnes takřka neznámé.
Vladimír Max Pfeffer
Půl roku Donalda Trumpa v Bílém domě: Migrace, cla a zahraniční politika
V neděli 20. července uplyne přesně půl roku od inaugurace 47. prezidenta USA. Donald Trump za tu dobu zcela změnil americkou politiku. Vydal se však správným směrem?
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna....
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Na vozovkách na Vsetínsku a místy i Zlínsku, které se přes zimu nesolí, je sníh
Na dopravně méně vytížených silnicích na Vsetínsku, které se přes zimu nesolí, zůstával dnes ráno...
Na vozovkách na Vsetínsku a místy i Zlínsku, které se přes zimu nesolí, je sníh
Na dopravně méně vytížených silnicích na Vsetínsku, které se přes zimu nesolí, zůstával dnes ráno...
Na Vysočině k ránu sněžilo na Pelhřimovsku, sníh by měl padat i přes den
Na Vysočině dnes k ránu drobně sněžilo na Pelhřimovsku, podle meteorologů bude přes den padat sníh...
Silnice v Ústeckém kraji jsou s opatrností sjízdné, místy se objevuje ledovka
Silnice v Ústeckém kraji jsou s opatrností sjízdné. Do terénu vyjížděli postupně cestáři nejprve na...
Pozemek k bydlení, CP 1281 m2, Sudoměřice u Tábora
Sudoměřice u Tábora, okres Tábor
2 734 935 Kč
- Počet článků 15
- Celková karma 23,28
- Průměrná čtenost 996x