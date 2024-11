Praha 1 – Ztracený ráj

Zatímco se většina světových metropolí začíná zbavovat nepřizpůsobivých turistů, obyvatelé Prahy 1 stále trpí kvůli nekonečným opileckým maratonům. Problémů s neukázněnými návštěvníky navíc přibývá a řešení je v nedohlednu.

Vzpomínám si, jak Praha 1 vypadala před dvanácti lety, když jsem se přistěhoval. Bylo to nádherné místo, které žilo svým osobitým sousedským životem. V průběhu let se však situace změnila. Centrum našeho hlavního města se stalo mekkou opilců z celého světa. Mnozí turisté sem totiž už nejezdí kvůli našim krásným památkám, ale spíše kvůli našemu levnému alkoholu, jehož cena patří k nejnižším v celé Evropské unii. Z řady bytů se navíc staly prostory určené ke krátkodobému pronájmu ve stylu Airbnb, což v praxi znamená, že se v nich pravidelně konají velmi hlasité večírky a nezřízené rozlučky se svobodou. To vše pak ještě zhoršují různé putyky mířící výhradně na turisty, jejichž provozovatelé nemají ke zdejším lidem sebemenší ohled, přičemž úmyslně ignorují veškerá pravidla omezující hudební produkci a hluk. Člověk se tak už ani skoro nemůže vyspat. Nijak neomezený turistický ruch však přináší mnohem více problémů než jen opilce a rámus.

V poslední době se na Praze 1 začal rozmáhat masivní prodej legálních drog, jako jsou kratom či různé konopné deriváty. Dealeři využívají laxnosti naší vlády, jež rozvolnila protidrogovou politiku, aby našla nové příjmy do státního rozpočtu. Prodejci drog tak zcela v souladu se zákonem nabízejí své zboží turistům, v jejichž zemích jsou dané látky často zakázané. Ti zase svými nákupy přímo podporují výrobu nebezpečných návykových látek, což ohrožuje bezpečnost a zdraví našich obyvatel. Dealeři na Praze 1 provozují zhruba několik desítek obchodů s drogami. Ještě více znepokojující je pak skutečnost, že se tyto prodejny často nacházejí v těsné blízkosti škol. Centrum našeho hlavního města tak čím dál více připomíná Amsterdam, jenž se stal rájem milovníků marihuany.

Za zmínku stojí rovněž vylidňování první městské části, které je přinejmenším stejně závažným problémem jako ty předchozí. V roce 2011 žilo na Praze 1 více než 30 000 lidí. O deset let později to bylo už jen necelých 23 000 obyvatel. V důsledku problémů souvisejících s nijak neomezeným turistickým ruchem se řada míst v centru města stala prakticky neobyvatelná. Nejenže si zde lidé už ani skoro nemohou nakoupit, protože většinu běžných obchodů vytlačily pochybné turistické podniky, ale kvůli nekonečným davům různých cizinců se tu prakticky ani nedá žít normální život. Nemůžeme se pak příliš divit, že se tisíce lidí raději stěhují do jiných čtvrtí, zvláště když Praha 1 patří k těm nejdražším. Proč platit vysoké nájemné, když kvalita bydlení stejně odpovídá průměrnému sídlišti?

Praha 1 je se svým nádherným panoramatem a bohatou zelení jednou z nejkrásnějších částí našeho hlavního města. Když jsem se přistěhoval, bylo to snad nejlepší místo k životu v celém hlavním městě. Dnes je to, bohužel, ztracený ráj. Věřím však, že ještě není všem dnům konec.