Petr Fiala končí. ODS má poslední šanci stát se znovu sebevědomou stranou
V prvé řadě se musíme zbavit koalice SPOLU, která není nic jiného než záchranný kruh pro naše skomírající soupeře. ODS by téměř jistě získala více mandátů, kdyby kandidovala samostatně. Proto opravdu nechápu, proč bychom se měli nechat nadále vysávat stranami, které by se jinak do sněmovny dnes už nedostaly. Argument, že bez nich nemůžeme zvítězit, důrazně odmítám. ODS dokázala v minulosti oslovit přes třicet procent voličů a se správným přístupem to dokáže znovu. Nejdříve se však musíme vrátit k našim původním zásadám – ochraně národní suverenity, odmítání sebedestrukčních regulací a nekompromisnímu boji s nelegální migrací.
Petr Fiala zcela bezostyšně tyto ideály zradil a jako premiér šel na ruku komerčním progresivistům a naivním eurofederalistům. Občanští demokraté tak dnes bohužel prosazují kroky, jež většina společnosti tvrdě odmítá. Lidé nechtějí přijímat euro, nechtějí zavádět emisní povolenky a už vůbec nechtějí platit výpalné za odmítnuté nelegální migranty. S něčím takovým možná dokážeme oslovit pár krátkozrakých jedinců, ale rozhodně ne dost na to, abychom příště vyhráli. Pokud se skutečně chceme vrátit do Strakovy akademie, musíme voličům znovu nabídnout kvalitní pravicový program, ne prostoduchý aktivismus.
Nezbytným krokem je rovněž výměna širšího vedení ODS. Není přece možné, aby v našem čele stáli kariéristé s opsanými diplomovými pracemi a devadesátkoví kmotři. Občanští demokraté zoufale potřebují nové perspektivní osobnosti, které ovšem nesmějí být jen prázdnými marketingovými výtvory. Musíme voličům jasně ukázat, že nejsme jen jakýmsi pochybným sdružením sběratelů funkcí, ale že opravdu chceme měnit věci k lepšímu. V opačném případě si nic jiného než další porážku ani nezasloužíme.
Konec Petra Fialy je poslední šancí ODS. Buď se budeme nadále zpronevěřovat vlastním principům a zachraňovat naše skomírající soupeře, nebo se z nás opět stane sebevědomá pravicová strana, která bude důsledně bránit zájmy České republiky. Pokud do budoucna nechceme hrát jen druhé housle, věřím, že je volba jasná.
Vladimír Max Pfeffer
Věřím ve spravedlnost. Věřím v oprávněný trest smrti
Zrušení trestu smrti považuji za trpkou prohru spravedlnosti v českých zemích, neboť tento krok umožnil pachatelům nejtěžšího zločinu – vraždy nevinného člověka – uniknout zákonnou formou před zaslouženým postihem.
Vladimír Max Pfeffer
Velel protektorátnímu vojsku, přesto sloužil republice. Vzpomínka na generála Emingera
Jaroslav Eminger – národní hrdina, čestný muž, pravý vlastenec. Škoda, že jméno tohoto statečného člověka je dnes takřka neznámé.
Vladimír Max Pfeffer
Půl roku Donalda Trumpa v Bílém domě: Migrace, cla a zahraniční politika
V neděli 20. července uplyne přesně půl roku od inaugurace 47. prezidenta USA. Donald Trump za tu dobu zcela změnil americkou politiku. Vydal se však správným směrem?
Vladimír Max Pfeffer
Spolu hraje o všechno. Petr Fiala však nemá žádné karty
Hnutí ANO směřuje k drtivému vítězství ve sněmovních volbách. Koalice Spolu by sice ráda tento nepříznivý trend zvrátila, ale jen si pod sebou podřezává větev.
Vladimír Max Pfeffer
Sestaví hnutí ANO jednobarevnou vládu?
Andrej Babiš sní o tom, že jeho hnutí získá v příštích sněmovních volbách absolutní většinu. Žádná strana to zatím v historii samostatné České republiky nedokázala. Podaří se to současnému lídrovi opozice konečně změnit?
