Pětikoalice prohrála na celé čáře. ODS se musí vydat svou vlastní cestou

Zářijové volby skončily pro vládní strany naprostým debaklem. Opozice získala většinu v devíti krajích a navíc si připsala i pár nových senátorů. Vše začíná nasvědčovat tomu, že nás za rok ve Strakově akademii čekají velké změny.

Krajské volby už tradičně bývají jakýmsi referendem o vládě. Voliči v nich většinou potrestají úřadující kabinet kvůli porušeným slibům či jiným politickým přešlapům. Protože se pětikoalice netěší nijak zvláště velké popularitě, dalo se čekat, že své poměrně silné pozice z roku 2020 neobhájí. Koneckonců ztráta Karlovarského či Olomouckého kraje, v nichž pravidelně bodují strany stávající opozice, by premiéra ani příliš znepokojovat nemusela. Vládní strany však prohrály i tam, kde dříve slavily triumf.

Podívejme se třeba do Královehradeckého kraje, kde před čtyřmi lety zvítězila koalice vedená ODS. Hnutí ANO tam letos získalo 34,54 % hlasů a skončilo na prvním místě. Ve Středočeském kraji, jemuž náleží prvenství v celkovém počtu obyvatel, není situace nijak zvláště odlišná. Zatímco v posledních volbách zde vyhrálo hnutí STAN, tentokrát si vítězství připsalo hnutí ANO, které oslovilo více něž třetinu voličů. Za zmínku stojí rovněž Plzeňský kraj, kde se očekával vyrovnaný souboj mezi ODS a hnutím ANO. Spolustraníci Andreje Babiše tam své soupeře nakonec zcela převálcovali. Pětikoalice udržela svou většinu jen ve čtyřech krajích, jinak v těchto volbách prohrála na celé čáře.

Co se týče senátních voleb, zde je třeba připomenout, že až dosud v nich drtivě vítězily strany vládní koalice. Letošní rok to však změnil. Opoziční kandidáti už v prvním kole rozdrtili své soupeře v Karviné, Ostravě a Sokolově. V dalších sedmi obvodech pak zvítězili ve druhém kole. Největším poraženým těchto voleb je zřejmě ODS, jež obhajovala deset křesel. Občanští demokraté totiž uspěli pouze v pěti obvodech.

Výsledky voleb jednoznačně ukazují, že současný kabinet ztratil podporu většiny obyvatelstva. Voličům už zřejmě nestačí, že se většina ministrů jen pořád dokola vymezuje proti Babišovi a jeho lidem. Pětikoalice nikdy neměla vzniknout. Její členové se totiž názorově rozcházejí ve zcela zásadních otázkách. Neshodnou se dokonce ani na tom, čím se bude v Česku platit nebo jak přistupovat k Evropské unii. V ODS na to doplácíme nejvíce ze všech vládních stran. Opakovaně jsme nuceni ustupovat našim ideologickým soupeřům, jinak by se kabinet brzy zhroutil. Přinutili nás porušit sliby, na základě nichž jsme byli zvoleni, a občané nám jasně ukázali, co si o tom myslí. Dokonce jsme zašli tak daleko, že slevujeme z nejdůležitějších bodů našeho programu jen proto, abychom uspokojili naše ,,partnery’'. Ne, pětikoalice musí skončit.

Není možné se nadále paktovat s komerčními progresivisty z hnutí STAN a Piráty tíhnoucími ke krajní levici. Jsou to naši přirození protivníci, ne spojenci. Současná vláda už příští rok zřejmě nezíská většinu, proto je na čase se porozhlédnout po nových koaličních partnerech. Neměli bychom vylučovat spolupráci s hnutím ANO, jinak hrozí, že ve Strakově akademii zasednou vyprázdnění populisté typu Tomia Okamury a levicoví radikálové ve stylu Kateřiny Konečné. Hnutí ANO a ODS se navíc shodují ve většině klíčových otázek. Obě strany odmítají přijetí eura, ztrátu práva veta v EU, naivní migrační politiku či zvýšení daně z příjmu. Pokud by v čele společné vlády stanula osobnost přijatelná jak pro hnutí ANO, tak pro ODS, vzájemná spolupráce by určitě dávala smysl. Konečně by tak mohla vzniknout vláda, jež by důsledně hájila zájmy občanů České republiky.

ODS stojí na rozcestí. Buď se budeme nadále podřizovat progresivistům a krajní levici, což nakonec povede k totální zradě našich zásad a k dalšímu volebnímu debaklu, nebo se odvážíme skoncovat se současnou koalicí stagnace a zklamání a postavíme zájem naší země na první místo. Pokud do budoucna nechceme skončit jako zkrachovalí sběratelé funkcí, pak je volba jasná.