ODS kráčí vstříc vlastní zkáze. Petr Fiala si však stále nedokáže přiznat pravdu

Hnutí ANO v poslední době zcela ovládlo českou politickou scénu. Po jednoznačném vítězství v krajských a senátních volbách se zdá, že už mu nic nezabrání v převzetí moci. Petr Fiala si však odmítá připustit, jak se věci mají.

Většina z nás zřejmě zaznamenala nedávnou změnu ve vystupování předsedy vlády. Zatímco v minulosti byl premiér známý svým umírněným a distingovaným vyjadřováním, dnes se snaží spíše šokovat. Připomeňme si třeba jeho tvrzení, že pokud bude za rok znovu zvolen, tak nám zařídí platy jako v Německu. Nejenže je to naprosto nereálné, ale také hrubě populistické. Něco takového by si stěží troufl říct i Tomio Okamura, který svým voličům jinak naslibuje, cokoliv si přejí. Za zmínku stojí rovněž názor Petra Fialy, že koalice SPOLU může vyhrát příští sněmovní volby se zhruba 30 % hlasů. Toto tvrzení nejen odporuje všem průzkumům veřejného mínění z posledních dvou let, ale zároveň je v přímém rozporu s výsledky proběhnuvších evropských a krajských voleb, kdy strany dané koalice získaly přibližně 22 % hlasů. Vše pak skvěle podtrhuje výrok Petra Fialy, že jeho vláda patří k nejúspěšnějším v historii. Sice si vysloužila nedůvěru téměř tří čtvrtin občanů, ale to bude nejspíše tím, že lidé nedokáží ony ,,úspěchy’' patřičně ocenit.

Každému je asi jasné, že ani jeden z těchto výroků neodpovídá skutečnému stavu věcí. Ve všech případech se jedná o přemrštěné, přehnaně sebevědomé proklamace. Petr Fiala buď zcela ztratil kontakt s realitou, nebo mu jeho marketingový tým poradil, aby vystupoval sebejistěji. Pokud ale premiér vychází vstříc svým poradcům, vede to přesně k opačným výsledkům, než bylo zřejmě zamýšleno. Petr Fiala totiž nepůsobí ani sebejistě, ani přesvědčivě, ale úsměvně. Změna premiérova vystupování tak není jakýmsi pomyslným restartem, který by zachránil upadající preference jeho vlády, ale spíše posledním hřebíkem do její rakve.

ODS se nachází v těžké situaci. Stojíme v čele vlády, která patří k těm nejméně populárním v historii České republiky. Porušili jsme předvolební sliby, zvýšili jsme daně. Pak navíc přišla vysoká inflace a výrazné zdražení energií, což vedlo k drastickému propadu životní úrovně a zhoršení finanční situace řady obyvatel. Symbolem toho všeho se stal právě Petr Fiala, jemuž v posledním průzkumu CVVM nedůvěřovalo téměř 80 % obyvatel. Něco takového nelze spravit ani příslibem německých platů, ani přehnaně sebevědomou rétorikou.

Musíme si konečně přiznat pravdu. Petr Fiala vede naši stranu vstříc drtivé porážce. Jeho politika budování koalice SPOLU navíc zapříčinila, že se ODS zpronevěřila svým pravicovým a konzervativním zásadám, za což nás voliči tvrdě potrestali v krajských a senátních volbách. V evropských volbách nás pak před naprostým debaklem zachránilo jen to, že v čele společné kandidátky stanul Alexandr Vondra, jeden z mála vlivných představitelů původních ideálů strany.

Pokud se má ODS do budoucna zase stát silnou stranou schopnou konkurovat hnutí ANO, potřebuje změnu. V prvé řadě nového energického předsedu, který nebude zatížen dědictvím současné vlády. Pak skoncovat s názorově nesourodou koalicí SPOLU, která už stejně nemá České republice co nabídnout, a vrátit se k původnímu pravicovému směřování. V opačném případě kráčíme vstříc vlastní zkáze.