Martin Kuba opakuje líbivé fráze. Naše Česko skončí jako další zbytečná strana

Jihočeský hejtman sice tvrdí, že buduje stranu pro všechny, ale zřejmě podceňuje, jak funguje celostátní politika. Názorový střet je totiž její nedílnou součástí a nic se na tom v blízké budoucnosti nezmění.

Martin Kuba říká, že jeho hnutí bude otevřené jak liberálům, tak konzervativcům, přičemž naznačuje, že vzájemné rozdíly nebudou hrát příliš velkou roli. Naše Česko chce podle svého šéfa pracovat pro lidi, ne se utápět v ideových sporech. Tato slova, která se řadě voličů mohou zamlouvat, ovšem poukazují na hrubé nepochopení politické reality.

Na krajské úrovni může takovýto přístup vcelku bez problémů obstát. Podpora vzdělávání či zlepšování zdravotní péče totiž nijak nerozdělují společnost. Celostátní témata jako přijetí eura, migrační pakt nebo rušení koncesionářských poplatků jsou ale úplně něco jiného. Pokud Martin Kuba skutečně dostojí svým slibům, ocitne se Naše Česko v situaci, kdy se jeho členové neshodnou ani ve zcela zásadních otázkách. Důvěryhodnost takového projektu pak začne rychle klesat a bez ní nelze očekávat úspěch ve volbách.

Někteří možná namítnou, že ani hnutí ANO není nijak zvláště hodnotově ukotvené, a přesto mu to nebrání drtivě porážet své soupeře. Má to však jeden háček. Andrej Babiš se sice veřejně nehlásí ani ke konzervatismu, ani k liberalismu, ale jeho politika je vcelku jasná. Hnutí ANO se svým členstvím v Patriotech pro Evropu, nekompromisním odmítáním nelegálních migrantů a bojem proti zelenému aktivismu řadí k národně konzervativnímu proudu, jehož ideály jsou blízké většině občanů České republiky. To samé se však o Kubově slepování vzájemně neslučitelných postojů rozhodně říct nedá.

Jihočeský hejtman opakuje líbivé fráze, které ovšem s realitou nemají nic společného. Naše Česko zřejmě skončí jako další zbytečná strana, jejíž členové budou rádi, pokud se vůbec dostanou do sněmovny. Blouznění Martina Kuby o zisku samostatné většiny snad ani není třeba komentovat.

Autor: Vladimír Max Pfeffer | středa 4.3.2026 7:00 | karma článku: 5,76 | přečteno: 69x

Vladimír Max Pfeffer

  • Počet článků 16
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1139x
Student zabývající se politikou a školstvím. Narodil se 3. října 2005 v Opavě. Dříve působil jako bloger v rámci Aktuálně.cz, od února 2024 zveřejňuje své texty především zde na iDNES. V letech 2024 – 2026 byl členem ODS, kterou opustil pro nesouhlas s názorovým směřováním strany.

