Martin Kuba opakuje líbivé fráze. Naše Česko skončí jako další zbytečná strana
Martin Kuba říká, že jeho hnutí bude otevřené jak liberálům, tak konzervativcům, přičemž naznačuje, že vzájemné rozdíly nebudou hrát příliš velkou roli. Naše Česko chce podle svého šéfa pracovat pro lidi, ne se utápět v ideových sporech. Tato slova, která se řadě voličů mohou zamlouvat, ovšem poukazují na hrubé nepochopení politické reality.
Na krajské úrovni může takovýto přístup vcelku bez problémů obstát. Podpora vzdělávání či zlepšování zdravotní péče totiž nijak nerozdělují společnost. Celostátní témata jako přijetí eura, migrační pakt nebo rušení koncesionářských poplatků jsou ale úplně něco jiného. Pokud Martin Kuba skutečně dostojí svým slibům, ocitne se Naše Česko v situaci, kdy se jeho členové neshodnou ani ve zcela zásadních otázkách. Důvěryhodnost takového projektu pak začne rychle klesat a bez ní nelze očekávat úspěch ve volbách.
Někteří možná namítnou, že ani hnutí ANO není nijak zvláště hodnotově ukotvené, a přesto mu to nebrání drtivě porážet své soupeře. Má to však jeden háček. Andrej Babiš se sice veřejně nehlásí ani ke konzervatismu, ani k liberalismu, ale jeho politika je vcelku jasná. Hnutí ANO se svým členstvím v Patriotech pro Evropu, nekompromisním odmítáním nelegálních migrantů a bojem proti zelenému aktivismu řadí k národně konzervativnímu proudu, jehož ideály jsou blízké většině občanů České republiky. To samé se však o Kubově slepování vzájemně neslučitelných postojů rozhodně říct nedá.
Jihočeský hejtman opakuje líbivé fráze, které ovšem s realitou nemají nic společného. Naše Česko zřejmě skončí jako další zbytečná strana, jejíž členové budou rádi, pokud se vůbec dostanou do sněmovny. Blouznění Martina Kuby o zisku samostatné většiny snad ani není třeba komentovat.
Vladimír Max Pfeffer
Prezidentský slib už nic neznamená? Petr Pavel odmítá respektovat Ústavu České republiky
Nejmenování Filipa Turka je v přímém rozporu s naším nejvyšším zákonem. Hlava státu nemá sebemenší právo odmítnout ministerského kandidáta jen na základě druhořadých kauz a neprokázaných příspěvků ze sociálních sítí.
Vladimír Max Pfeffer
Přežije SPD Babišovu vládu?
Tomio Okamura se sice stal předsedou sněmovny, ale s jeho hnutím to vypadá bledě. Členové SPD se znovu nedostali do vlády a jejich voličům už zřejmě dochází trpělivost. Vše začíná nasvědčovat tomu, že nás čekají velké změny.
Vladimír Max Pfeffer
Petr Fiala končí. ODS má poslední šanci stát se znovu sebevědomou stranou
Konec Petra Fialy ve vedení ODS byl nevyhnutelný. Koalice SPOLU nedokázala porazit hnutí ANO, které navíc vyhrálo s drtivým náskokem. Jestliže se k tomu jako občanští demokraté nepostavíme čelem, dočkáme se dalších proher.
Vladimír Max Pfeffer
Věřím ve spravedlnost. Věřím v oprávněný trest smrti
Zrušení trestu smrti považuji za trpkou prohru spravedlnosti v českých zemích, neboť tento krok umožnil pachatelům nejtěžšího zločinu – vraždy nevinného člověka – uniknout zákonnou formou před zaslouženým postihem.
Vladimír Max Pfeffer
Velel protektorátnímu vojsku, přesto sloužil republice. Vzpomínka na generála Emingera
Jaroslav Eminger – národní hrdina, čestný muž, pravý vlastenec. Škoda, že jméno tohoto statečného člověka je dnes takřka neznámé.
|Další články autora
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce
Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...
Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?
Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...
Na jihu Čech nehody uzavřely tři silnice, policie varuje před mlhou a námrazou
Vážné dopravní nehody dnes uzavřely tři hlavní tahy na jihu Čech. První se stala u Děbolína na...
Na veletrhu MWC 2026 HONOR představuje svou vizi umělé inteligence s robotickým telefonem, humanoidním robotem a Magic V6
Nesplnili zakázku, mají dluhy. Brno chce dodavatele fotovoltaiky poslat do konkursu
Sázka na polského dodavatele solárních panelů se Brnu šeredně nevyplatila. Už loni na jaře městská...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 16
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1139x