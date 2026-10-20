Andrej Babiš prohrál senátní volby na celé čáře. Opozice se vrátila zpět do hry
Hegemon české politiky obhajoval pouze jediný mandát, přičemž doufal, že se mu podaří navázat na úspěch z předchozích voleb. Nakonec však nezískal ani jedno křeslo, což nelze nazvat jinak než drtivou porážkou. Po sečtení všech hlasů se jeho klub smrskl na čtrnáct senátorů, tedy méně než pětinu všech členů horní komory. Stoupenci Andreje Babiše navíc pohořeli nejen tam, kde jim okolnosti příliš nepřály, ale dokonce i ve svých největších baštách.
Typickým příkladem je obvod č. 36 – Česká Lípa, kde se zpočátku očekávalo vítězství Jitky Volfové, tamější starostky a kandidátky hnutí ANO. Voliči však nakonec dali přednost Martinu Půtovi, opozičnímu hejtmanovi Libereckého kraje. Podobný scénář se odehrál rovněž na Přerovsku, kde primátor Petr Vrána nestačil na svého soupeře z ODS. Skutečnou senzací ovšem zůstává debakl Lenky Brzyskowské, populární starostky Orlové, jež na Karvinsku prohrála s prakticky neznámým nominantem krajské straničky OK. Nic z toho se přitom nemuselo stát, kdyby se hnutí ANO nedopustilo několika osudových chyb.
Andrej Babiš mrhal časem i penězi v obvodech, kde byl úspěch vládních kandidátů už předem prakticky vyloučen. Kdyby soustředil své úsilí jinde, mohlo hnutí ANO získat alespoň pár senátorských křesel. Fatální chybou byla rovněž sázka na prevenci a zdravotnictví, neboť daná témata oslovila jen část – převážně starších – voličů. Posledním hřebíčkem do rakve se pak stalo angažmá několika rozporuplných osobností, nad jejichž kandidaturou se pozastavovali i leckteří příznivci současné vlády. Většina z nás si v této souvislosti zřejmě vybaví Petru Absolonovou, zdravotní sestru bez jakékoliv zkušenosti s politikou, nebo univerzitního profesora Michala Hejcmana, jenž se proslavil ódou na Petra Pavla. Oba kandidáti prohráli již v prvním kole, a to dokonce s více než třicetiprocentním odstupem.
Hnutí STAN se naopak rozhodlo vsadit na známé regionální tváře a se ziskem deseti mandátů se stalo jednoznačným vítězem celých voleb. Starostové se poučili z minulých let a v kampani se tentokrát zaměřili na problémy lidí žijících v regionech, přičemž upozadili program Antibabiš. Úspěch jejich kandidátů nakonec překonal všechna očekávání a pomohl Vítu Rakušanovi upevnit jeho pozici v čele parlamentní opozice. Relativně slušný výsledek pak zaznamenala i ODS, která získala sedm křesel a udržela si nejsilnější senátní klub.
Výsledky letošních voleb do senátu jasně ukazují, že hnutí ANO své soupeře hrubě podcenilo. Opozice se vrátila zpět do hry, přičemž uštědřila předsedovi vlády tvrdou ránu. Jestliže se z toho Andrej Babiš nepoučí, hrozí mu, že se dočká jen dalších proher.
Psáno s drobnými úpravami pro Deník TO
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