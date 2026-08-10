Andrej Babiš jako prezidentský kandidát? Skvělá zpráva pro Petra Pavla
Ačkoliv je předseda vlády v tuto chvíli zřejmě nejpopulárnějším koaličním politikem, měl by velký problém oslovit voliče napříč politickým spektrem. Takřka okamžitě by se proti němu začali mobilizovat příznivci opozice, a dokonce by se ho zdráhala podpořit i část stoupenců současné vlády. Mnozí z nich si totiž dobře uvědomují, že Andrej Babiš může své sliby ohledně vyšších mezd a dostupnějšího bydlení splnit jedině jako premiér, nikoliv jako prezident.
Dalším problémem lídra hnutí ANO je jeho vysoký věk. Šéfovi kabinetu bude v době příštích prezidentských voleb už sedmdesát tři let. Post hlavy státu by tedy v případě svého vítězství zastával až do sedmdesáti osmi let, pokud by dokázal mandát obhájit tak až do neuvěřitelných osmdesáti tří! Po zkušenostech s Milošem Zemanem, jehož neuspokojivý zdravotní stav vyvolával v závěru jeho mandátu celou řadu otázek, chce jen málokdo na Pražském hradě vidět dalšího seniora. Nejde přitom o nedostatek respektu vůči stáří, ale o pochopení toho, že úřad nejvyššího ústavního činitele klade mimořádně vysoké nároky na fyzickou i mentální kondici.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout ani na slabší rétorické schopnosti Andreje Babiše. Předseda vlády není žádný charismatický řečník, přičemž v klíčových televizních debatách už v minulosti několikrát pohořel. Právě tento faktor byl zřejmě i jednou z hlavních příčin jeho drtivé prohry před třemi lety. V prezidentských volbách totiž osobní kouzlo a řečnický um hrají ještě větší roli než prakticky v jakémkoliv jiném politickém souboji.
Česká republika si nepochybně zaslouží lepšího prezidenta než Petra Pavla – totalitního rozvědčíka, který svými kroky přímo přispívá k erozi naší národní suverenity. Už jenom to, že nás současná hlava státu chce připravit o právo veta a vlastní měnovou politiku, je více než dostačujícím varováním. Pokud se však rozhodne kandidovat Andrej Babiš, cesta ke změně se výrazně ztíží.
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