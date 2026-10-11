Z Playboye s mou povídkou jsem tu s nabídkou: Nemáš úspěch v politice? Zkus to v erotice!
PAVLOVO TAJEMSTVÍ
Říkejme jí Alenka. Té úžasně krásné ženě, po všech stránkách zajímavé, přitažlivé, žádoucí… Alenka se kdysi jakousi velice zvláštní náhodou dotkla životní dráhy Pavla, aby s ní prožil pár neuvěřitelných okamžiků, které se pro něj staly nejsladším a nejskrytějším životním tajemstvím.
Byl mladý, svobodný, s obrovskou chutí se uplatnit, chtivě kráčel po cestách mladického hledání a snad právě proto ona překvapivá náhoda nenechala na sebe dlouho čekat.
Jako zvukař se pár dnů účastnil s televizním štábem natáčení dokumentu o bývalé elitě beskydských dřevařů a koňáků. Televizní štáb se ubytoval v novém horském hotelu v okolí Rožnova a právě zde na Pavla čekalo ono neobyčejně magické překvapení. Ve stejném hotelu totiž bydlel i štáb redakce televizní zábavy, který zde natáčel hudební film s několika známými herci, zpěváky a skupinami a mezi nimi právě byla i mladá, výrazná, už tehdy velmi žádaná zpěvačka Alenka. Tenkrát, před třiceti lety, jí bylo necelých pětadvacet - obletovaná, krásná mladá dáma.
Pavel byl uchvácen. Alenku znal samozřejmě velmi dobře, už několik let sledoval její prudce stoupající profesionální dráhu a protože to kdysi sám zkoušel jako amatérský muzikant, uměl dobře ocenit kvality této mladé zpěvačky. A nejen zpěv, měl ji rád i pro její zvláštní, těžko definovatelné kouzlo a půvab, přitahovala ho i jako žena, byla prostě jeho idolem.
Neuvěřitelné! A teď ve stejném hotelu bude několik dnů bydlet i jeho Alenka. Skvělá příležitost! Potkal ji párkrát v hotelové recepci, pozdravil, odpověděla, usmála se…
Rád by se dostal do její blízkosti, rád by si s ní popovídal, seznámil se s ní. Ale jak to udělat? Váhal, přemýšlel. Co třeba ráno v restauraci při snídani? Bylo to velice lákavé, vždyť taková možnost se již nikdy nemusí opakovat!? Zkusí to. Zítra nebo pozítří…?
Pavel byl také rád, že se zde, tři stovky kilometrů od domova, náhodou po dlouhé době setkal i s kytaristou Frantou, kterého znal z dávných let z amatérské školní bigbeatové kapely a který byl nyní členem Alenčiny doprovodné skupiny. Bylo příjemné tak neobvyklou náhodu oslavit, zavzpomínat na školu, popovídat o práci, o životě, o muzice… Jedno téma však přece jen Pavla zajímalo ze všeho nejvíc. Ano, samozřejmě - Alenka! Hned druhý den večer se za ním vydal.
Když vešel do pokoje, Franta zrovna stál u umyvadla: „Ty do něj močíš?“ „No jasně! Ty nevíš, že chlap se nejlíp vychčije právě do umyvadla? Kdo by taky měl chodit na hajzl přes celou chodbu…? Navíc přece, když to na tebe přijde, není vůbec zdravý to zdržovat, to snad víš taky, ne?“
Po úsměvném kamarádsky ležérním přivítání si s Frantou chvíli poklábosil o muzice, o jeho nové kapele, o různých vystoupeních, o televizním natáčení a pak s ním šel do restaurace na pivo.
„Řekni mi taky něco o Alence…“
„Hele, ty jsi ňákej zvědavej! Nezajímá tě náhodou nejvíc ze všeho právě ona? Kamaráde, o tu má zájem úplně každej!“
„Tak dobře, samozřejmě ti řeknu na rovinu, taky mě zajímá. Je to super zpěvačka a navíc se mi líbí…“
„Líbí? Tak to ti kamaráde řeknu rovnou, tady šanci nemá nikdo!“
„Já to tak nemyslím! Jen bych chtěl vědět, jestli má nějakou vážnou známost… třeba, nebude se vdávat?“
„Ty vole, to víš, že má známost! Má teď toho našeho novýho manažera, ale jak je to vážný, to holka neřekla ani nám… Manažer sedí v Praze na agentuře a Alenka jezdí s náma po šňůrách... Řeknu ti, nabídek má spoustu, na chlapy působí jako mucholapka, ale drží si je všechny a vždycky…“
„Hele, já si Franto myslím, že pěkná holka musí přitahovat každýho i kdyby nechtěla. Je to určitě jeden ze základních přírodních zákonů, no a tak působí spíš… teď mne napadá, působí jako chlapolapka!“
„Cha, cha, cha, chlapolapka? Kam na to chodíš? Myslím, že u nás v kapele by se od ní nechal polapit, nebo tedy spíš pochlapolapit každej, ale dovolit si to nemůže nikdo. Znáš to, ženská v domě není pro mě - jo, jo, těžkej život…“
Víc už se Pavel nevyptával. Pokud mu pomůže náhoda, zkusí se s Alenkou seznámit sám a dál se pak snad uvidí.
Příští ráno se mu to povedlo. Když vešla do jídelny na snídani, požádal ji, zda si může přisednout. Svolila s úsměvem. Půlhodinka příjemné konverzace na téma muzika, texty a písničky utekla a než oba filmovací štáby vyjely za denní prací, stačil se jí ještě zeptat, kde a co budou dnes točit…?
„Dnes jsme zase v divadle a odpoledne, pokud bude hezky, děláme playbacky u jezera…“, odpověděla a dodala „Mějte se! Pěkný den!“
Pavel se během několika letmých setkání v následujících dnech utvrdil, že je opravdu moc milá a příjemná, skutečnost dokonce o hodně převyšovala jeho představy.
Blížil se závěr beskydského pobytu. Režiséři a produkční obou štábů se vzájemně dohodli, že náhodné setkání je třeba využít – tedy, že všichni se sejdou na společné večeři. Režisér Pavlova štábu, přezdívaný „Rejžák“, vyhlásil dotočnou a to už byl příslib kvalitní večerní zábavy.
Toužebně očekávaný večírek začal probíhat jak podle scénáře. Oba týmy se vzájemně promíchaly, splynuly, tvořily se skupinky, přecházelo se od stolu ke stolu a hlavně se pilo a pilo... Všeobecná zábava se rychle rozjela správným směrem a brzy tak všichni byli v té správně rozvolněné náladě.
Dole v baru byla obsazena všechna místa. U jednoho stolu kameramani se svými asistenty, u druhého muzikanti s asistentkou produkce, maskérkou, kostymérkou, u dalšího stolu technici zvukaři. U dalších stolů pak seděli všichni ostatní z obou štábů, společně s několika místními. Nejdůležitější osobnosti, režiséři s produkčními, začali s přípitky přímo na vysokých židlích u baru. Rejžák pronesl pochvalnou řeč a pak už to jelo naplno.
Pavel pozoroval - nejvíc ze všech zářila Alenka. Od chvíle, kdy přišla, byla na roztrhání. Poseděla chvilku u stolu se svou kapelou, přijala pozvání od místních, přešla k baru k pánům režisérům, párkrát, když spustila místní cimbálovka, šla s dychtivými zájemci na parket a znovu pak zase k baru. Jen těžko odmítala vábivé nabídky, které přicházely ze všech stran a tak společně s konverzací neodmítala ani mnohá pozvání na skleničku, jichž přibývalo tak, že v oné všedružně uvolněné náladě byla brzy i ona.
Pavel obešel pár kolegů, pobavil se s Frantou, s muzikanty, popil dalších pár deci vavřineckého a když Alenka znovu přišla za Rejžákem k baru, odhodlal se a došel k nim.
„Dovolíte, rejžo? Ta naše superstar tancovala snad už s každým, ale na mne nějak zapomněla…“
Režisér se zasmál, ale než stačil cokoliv říct, rozveselená Alenka to vyřešila sama.
„Na každého jednou dojde, Pavle, jdeme na to! Když chceš něco roztočit, neptej se! Ani režiséra!“
Tančili spolu v zlehka ploužákovém rytmu sotva dvě minuty, když Pavel k ní prohodil první zvídavé věty: „Vy jste mi prominula mou troufalost? Já se bál, že mne odmítnete a teď přitom ani nevím, co se na tyhle lidovky tancuje? Víte, já jsem taky trochu muzikant a na tancování moc nejsem..“
Chytla ho, přitáhla si ho k sobě a zblízka mu do očí řekla: „Nevadí Pavlíku, chtěl jsi tancovat, tak hlavně ať je co nejvíc legrace! Člověk se přece v životě potřebuje občas trochu pobavit a zasmát, ne?“
Pavel byl její bezprostřední vstřícností i upřímným chováním uchvácen. Jejich konverzace při tanci sice díky hluku poněkud vázla, zato ji však stále intenzivněji vnímal tělem. V neverbálních okamžicích, kdy Pavel byl samotnou emocionální přitažlivostí jejího těla spoutáván víc a víc, stala se v jeho podvědomí bytostí svůdné živočišné smyslnosti. Kdykoliv si ho během sladce podmanivých houpavých rytmů přitáhla k sobě aby k němu vláčností svého těla přilnula, začal se vznášet, odpoutávat od reality, od samotné vědomé existence. Během těchto mámivě vzrušujících okamžiků nebylo na celém světě nic, než Alenka.
Hodina již byla velmi pozdní. Alkohol, únava... to vše způsobilo, že mnozí už začali odpadávat. Všechno mívá svůj konec. Pavel si všiml, že i Alenka byla v závěru večera znatelně unavená, dost pila, a dokonce když mezi ní a produkčním došlo k jakési hádce, dala si u baru několik panáků tvrdého naráz. No jo, ani úspěšný hvězdy to nemaj lehký, pomyslel si Pavel.
Alenka vypila poslední sklenku a nejistým krokem odcházela. Prošla s dosti již nepřítomným pohledem kolem Pavla, na závěr večera smutná, jakoby rozrušená... Odcházela sama, chtěl ji doprovodit, chtěl jí říct pár dalších věcí, chtěl ji rozveselit... Vyběhl za ní, dostihl ji u recepce.
„Zdálo se mi, že se vám něco nepříjemnýho stalo, kdybych vám tak mohl pomoci…?“
„Pavlíku, Pavlíku, ty se máš nejlíp. Na mě je toho někdy moc. No nic, ráno bude líp. Snad.“
Usmála se, pokynula hlavou a pomalu odcházela nahoru k svému pokoji. Pavel se ještě pár chvil vrátil do baru. Muzikanti balili, hosté odcházeli. Zaplatil útratu, prohodil pár vět s opilým Frantou a odešel také.
Myslel na ni. Měl ji stále před sebou. Myšlenky mu v hlavě běžely jako střihový film - tolik zajímavého se o ní dozvěděl, jak s ní v tanci splynul, jaké vzrušení přitom pociťoval... jak pila... jak odcházela smutná… sama... Velice na něj zapůsobila. Bože, takovou ženu kdyby měl, ani by nemusela být tak slavná! Kdo by řekl, že Alenka je v soukromí tak bezvadná holka!?
Ještě nemohl jít spát. Kdyby si tak s ním chtěl někdo povídat, někdo, kdo mu rozumí... Přesycen dojmy vyšel ven z hotelu do samoty noci, musí si vše v hlavě urovnat... Stál chvíli před hotelem a díval se na její okno. Svítilo v něm jen velmi slabé tlumené světlo... Ne, to přece není možné! Musí jí přece říct ještě tolik věcí. Taková noc, to přece nemůže zůstat jen se svými myšlenkami sám!?
Omámen kouzlem opojných okamžiků strávených s Alenkou, s podporou inspirativních účinků svůdného moravského vína se impulzivně rozhodl. Vešel zpátky do hotelu a po dvou schodech vyběhl k jejímu pokoji kde bez váhání zlehka zaklepal. Po chvilce znovu. Nic. Že by už spala? Zaklepal potřetí... vzal za kliku, dveře se otevřely.
„Alenko...“, řekl tlumeným hlasem. „Alenko, to jsem já, Pavel! Vy už spíte?“ Nic.
Vešel opatrně do pokoje. Krásný velký pokoj s koupelnou, jen částečně osvětlený lampičkou na nočním stolku. Alenka ležela na posteli s hlavou odvrácenou ke zdi.
„Opravdu, moc se omlouvám, já jen... myslím, že není ještě tak pozdě... nemohl bych...?“
Zase nic. Jen se nepatrně pohnula a přitom ze spánku jakoby napůl cosi nesrozumitelně zamumlala.
„Víte, Alenko, mně se ještě nechce spát, myslel jsem, že bychom si snad mohli spolu ještě trochu popovídat...“
Nic. Pravidelné oddychování signalizovalo tvrdý spánek. Zvláštní situace. Tak snadno se dostal k té úžasné dívce, úžasné ženě, s kterou by rád strávil pár dalších okamžiků, rád by využil příležitost, vždyť kdo se k ní dostane tak blízko? Je tu s ní sám v jejím pokoji, hledí na ní jak před ním na posteli leží, téměř oblečená jen s rozepnutou halenkou... z toho obrazu rázem zkameněl. Neuvěřitelná až zázračná situace. Pohlcen výjimečností vzácného okamžiku v jejím intimním soukromí si ji se zatajeným dechem zbožně prohlíží... a Alenka? Spí.
Teprve po chvíli tlumeným hlasem znovu promluvil: „Víte Alenko, zdálo se mi, že jste měla nějaké problémy s tím opilcem produkčním. To mě mrzí i za něj, byl na vás sprostý… Škoda, vy mne teď asi vůbec nevnímáte - hmm, já tedy půjdu, jen vám zhasnu lampičku... Vypadá to, že spíte opravdu tvrdě, radši se Alenko příště zamykejte.“
Naposledy se na ni podíval, pak přešel pokojem, zhasnul a zvolna začal couvat ke dveřím… Už, už chtěl odejít, když v tom uslyšel na chodbě hluk. Někdo halasně stoupal po schodech a zdálo se, že má namířeno přímo ke dveřím Alenčina pokoje. Co teď? Snad rychle vyběhnout? Ne, to nestihne! Klíč byl naštěstí ve dveřích a tak Pavel jedním prudkým švihem zamknul. Za dveřmi se zastavily vrávoravé kroky.
„Aleno! Slyšíš? Ozvi se… no tak, Aleno… haló…“
Pavel poznal Rejžákův hlas. Byl opilý, zabušil na dveře a znovu a nahlas na chodbě vykřikoval.
„Tak, Áló, otevři! Já vím, že jsi tam! Nedělej, že spíš! Tak kruci, Áló!“
Pavel uvnitř, těsně za dveřmi, vnímal situaci se smíšenými pocity. Kdyby ho tu někdo přistihnul, jak by to vysvětlil? Připadal si jako zloděj, hlavně však, aby se zrovna teď neprobudila Alenka!
Rejžák to zkusil ještě jednou. Zalomcoval klikou, vztekle zanadával a dodal: „Tak víš co? Trhni si. Kašlu na tebe!“ a odvrávoral.
Pavel si oddechl. Najednou měl příjemný pocit, vždyť Alenku před tím opilým Rejžákem zachránil! To je skvělé! Vždyť v této hře je přece on tím hlavním hrdinou!? Kdyby tak Alenka tušila, co se děje v jejím pokoji!?
Udělal pár kroků zpět k její posteli. Byla otočená na druhém boku a tak ve velmi slabém světle, které do pokoje vnikalo jen z pouličního osvětlení, uviděl opět ty její půvabné ženské křivky… a uviděl... a uviděl dokonce...! Uviděl, jak v této pozici rozepnutá halenka odhalila celá Alenčina vábivě plná ňadra!
Cítil náhlé rozechvění, cítil obrovsky silnou touhu, cítil mužnou potřebu. Naráz pocítil, že ji šíleně miluje. Chtěl ji. Je tak krásná! Úžasná! Skvělá! Jediná na celém světě! Rozbušilo se mu srdce. Zapomněl na nebezpečnou situaci a zlehka usedl na kraj postele.
Má už sice zkušenosti s několika dívkami, ale takovou, do které se takto impulzivně pobláznil, takovou neměl ještě nikdy! Velice jemně ji pohladil po vlasech, vždyť to vlastně není nebezpečné? Určitě by ho každý pochopil. A snad i Alenka by přijala tu krásnou, odvěkou hru mužů a žen - hru lásky! Tu nejpřirozenější všenaplňující hru, kterou vytvořila, aby jí všem tvorům na celé planetě navždy přisoudila a věnovala všepřítomná vládkyně příroda!?
Jistě se ráda miluje! Tak ať se třeba i probudí!
Ulehl opatrně vedle ní. Políbil ji na tvář. Alenka byla v nejhlubším spánku, unavená po náročném natáčení, vyčerpaná soukromými těžkostmi, navíc uspána štědrou dávkou alkoholických nápojů. Cítil nekonečnou touhu se s ní pomilovat. Bylo to lákavé, bylo to tak absolutně přirozené. Probudily se v něm pudy dobyvatele. Byl lovec, sklánějící se nad svou kořistí, byl uchvatitel, samec dobývající samici. Byl velký svůdník a milovník, byl Casanova, byl rázem největší ze všech světových playboyů.
Vzpomněl si, už ji přece při tanci držel v náručí? Vždyť ona sama si jej při tom pomalém kolébání přitáhla k tělu, tam poprvé zblízka ucítil její intimní vůni, současně i při několikerých náhodných dotecích jejích ňader a tedy teď, jako by jejich tanec pokračoval, přitiskl se k ní v posteli, aby opět ucítil její dech, její teplo, její náruč, vláčnost jejího těla. A ona reaguje! Vždyť ona ho také snad chce!? Začíná samovolně zlehka vzdychat, jako roztoužená žena v počátcích milostné předehry!
Šeptal jí něžné věty. Hladil po těle. Prožíval slastné pocity euforie, pocity mladého, chtivého, toužícího milence totálně zpitého láskou.
Náhle ho vyrušily další zvuky na chodbě, zas někdo bere za kliku, zas někdo vykřikuje opileckým hlasem... Tak takhle to tedy je! Za nocí se kdekdo k Alence dobývá, kdekdo jí chce! A vypadá to, že snad úplně každý!? Ještě že zamknul, ještě že ji ochraňuje! Ano! Je galantní ochránce a ne ledajaký hrubě primitivní násilník a má snad na ni v této roli i právo? No tedy... snad aspoň částečně?
Hladil ji všude. Všude po celém těle. Teď už mu bylo všechno jedno a kdyby se začala probírat stačil by utéci. Ne. Zůstal by. Líbal by ji dál a jistě i ona by líbala jeho. Určitě by jej také chtěla. Byl zloděj něžných doteků. Patřila mu. Patřila mu celá a přitom...? Neuvěřitelné. Sama v svém úlevně hlubokém milosrdném spánku o ničem nevěděla.
Ano, dělal s ní cosi snad až zakázaného, tím víc jej však přitahovala a víc i vzrušovala. O takových věcech se mu nezdálo ani v nejerotičtějším snu. Byl vzrušený. Vzrušený zcela a zdálo se nečekané, snad jako by vzrušená už byla i Alenka!? Dech se jí zrychlil, začala vzdychat a náznakově se pohybovat jako při skutečném milování. Z jejích rtů vycházela jakási nesrozumitelná slůvka, stále však ve spánku! Opravdu neuvěřitelné!
Mohl ji dostat. Mohl ji mít úplně. Za dobu co byl s ní, jeho chtivým dlaním a prstům patřila už skoro celá. Na jejím těle s jemnou citlivostí prozkoumal úplně všechno. Stačilo málo, jen pár oněch přirozených vrcholných pohybů a...?
Ano, skutečně téměř už nic nestálo v cestě, nic tomu nebránilo. Během těch nesmírně vzrušujících chvil ji dokázal zvolna svléci a měl ji v náručí již téměř nahou. Probudím ji, napadlo ho, vždyť ona s ním téměř plné milování také snad už prožívá...? Sama ho jistě bude chtít! - ??? -
Ne! Není to možné! Ovládl se. Není přece primitivní násilník, aby takové věci dělal se ženou, pokud ona sama o ničem neví! Byl vzrušený, mladý, chtivý samec v nejvyšším stupni vášnivého vzplanutí a přesto to ukončil. Dokázal to ukončit svou vůlí, jenže co teď se sebou? Udělám si to sám, napadlo ho... v koupelně do umyvadla? Vzpomněl si na Frantu a v duchu se usmál. Ten kdyby věděl i všichni kámoši kdyby věděli!
Ležel vedle ní v klidu několik dalších minut, vnímal ji, zapisoval si ji navždy do paměti. Byla Šípkovou Růženkou s poněkud tvrdším spánkem a on něžný, charakterní princ ji probouzel nejen polibky, ale rovnou tím nejkrásnějším milováním, aby to však před oním nejvyšším vrcholem zastavil. Musel to zastavit. Dokázal to. Kdyby se neovládl, bylo by to... Jaké? nevhodné? nesprávné? neomluvitelné? Nebo??? co kdyby? snad? možná? ačkoliv?.. ? (pardon, s množinou těchto otazníků zde si autor neví rady a proto je, zahanben, před koncem povídky s omluvou přeskakuje :)
Noc za okny začínala zvolna blednout, ptáci se už už chystali na svůj každodenní ranní koncert a tak Pavel nad ránem velmi opatrně nikým nepozorován z Alenčina pokoje tichým hotelem odešel.
Vůbec už nespal, rád by ji ráno zastihl u snídaně. Přišla velmi pozdě, unavená, zřejmě nic netušící a Pavel, dnes v poslední den před odjezdem jí chtěl všechno říct a…? A? Náhle, jakoby ztratil řeč, neřekl vůbec nic. Nic. Jenom ji pozdravil, naposled se na ni usmál a odešel si na pokoj balit věci. Po zázračném týdnu plném nezapomenutelných situací a zážitků se dnes jede domů. Balba a konec. Konec jako v nějakém melancholickém filmu, kde konce zůstávají, tak jako někdy i v našich životech, bez výsledků nedořešené, neukončené, otevřené... zkrátka, no happy end.
COŽE? Tohle je fakt konec Pavlova příběhu? Jenže jaký vlastně konec? Pavel jistě o všem, co se oné nezapomenutelné noci událo, přemýšlel a my můžeme s ním... Jak se měl v těch svých emotivních chvílích chovat? Měl se rozhodovat instinktivně? Rozumově? Měl volit ano, nebo spíš ne? Rozhodovat se svou vůlí, či si měl vždy v oněch neobyčejných situacích raději spíš hodit kostkou? A mohlo vše i s Alenkou být jinak? Kdo ví?? Přiznávám. Ani toto zde já nevím. A vy byste věděli? A poradíte mi? :)
- – – Dodatek autora na závěr – – -
Základní děj tohoto příběhu mi kdysi vyprávěl můj kámoš Pavel a to i s tím, že ona u nás známá obletovaná zpěvačka „Alenka“ skutečně existuje! Ona dodnes stále zářící hvězda populární hudby, která však jistě netuší, že kdysi kdesi prožila tak zvláštní milostnou epizodu - no, možná se jí tehdy zdál jen jakýsi téměř až reálný, velmi živý erotický sen?
A protože si myslím, že tak úžasný příběh, ukrytý v mé pradávné povídce kdesi v zaprášených archivech časopisu Playboy je škoda tam nechat spát a snít navždy, odhodlal jsem se tuto svou povídku po pětadvaceti letech znovu oživit a po některých opravách, doplněních a též i aktuálních úpravách s ohledem k novinkám naší spěchající současnosti, pokusit se ji dnes předložit dnešním čtenářům nejen časopisu Playboy.
Umisťuji si jí sem i proto, že v r.2001 jsem svůj blog ještě neměl a navíc jsem se teprve tehdy začínal učit, co vlastně umí počítač a internet :)
A tak teď do svého blogu k tomuto příběhu nutně přidávám informaci, že všechno z mé povídky „Pavlovo tajemství“ z časopisu Playboy r.2001, tedy zcela vše je samozřejmě k DNEŠKU o pětadvacet let starší a tedy, pokud jsem začátkem své povídky napsal: „tenkrát před třiceti lety jí bylo necelých pětadvacet“, pak by jí DNES už mělo být ve skutečnosti kolik? Ano jistě! O celé čtvrt století je dnes starší i „ona Alenka“! ( Znáte ji? :))
A co můj perex: Nemáš úspěch v politice, zkus svůj talent v erotice? :))) Tím se jen pokouším naznačit pár věcí, třeba že je dobré občas vypnout, odtrhnout se od bláznivého dění kolem nás… a zvláště pak od politiky!!! Odpočinout si, nadechnout se, přijít na jiné myšlenky a pokud vypnout, pak s erotikou to jde určitě! ;-) A co třeba navíc takto i s humorem? :-)))
RECEPT LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTI
z Playboye s mou povídkou
nesu vám lék s nabídkou,
při migrénách z politiky
zkuste pár lžic erotiky!
(ověřený výsledek zaručen!:-)
P.S. poslední info pro laskavé čtenáře přidám, že po tomto mém dnešním PlayboyskoPovídkovém zasnění si sem do blogu chystám další aktualitky, které mám již do budoucích článků v přípravě. Těšte se :)
Jo a pokud na téma politika><erotika, nešlo by to třeba i obousměrně? :)) z politiky > do erotiky / či z erotiky > do politiky? Co myslíte vy ??? :-)))
Petr Zábranský
Za prezidenta si český národ zvolí "Prota"? Nebo ne? Jak to dopadne? Těšíte se?
Právě teď ve 14:00 skončilo první kolo prezidentských voleb 2023. Ačkoliv výsledky zatím známé nejsou, zveřejňuji zde na tyto důležité volby svůj pohled - a to jak jinak - po svém. A jak jste volili vy?
Petr Zábranský
Pokud mi hlava má nedává svolení, kterou z Hlav státu bych vybrat měl k zvolení? Co s tím?
Co s tím? Jak se rozhodnout? A jak zvolí národ? Najdem si prezidenta nejlepšího k zvolení, ehož pak i dějiny Česka roku 2023 kladně ocení? Tedy já jedno už vím zcela jistě! A to, koho za svýho prezidenta rozhodně nechci! A co vy?
Petr Zábranský
Prezidentské volení - kiks nezvrátí modlení! Pozor na další zpackanou pětiletku!
Na klíčové volení dejme pozor, vážení! A to proto, že v pětiletce další budem mnohem starší! A abych do výsledku voleb dokázal přežít hororový měsíc, zde recept: Dřív než stres mne utýrá-pomůže mi satira! A vám snad neuškodí!?
Petr Zábranský
Žijeme ve šťastné době? Co vy na to, kolegové blogeři? A co volba prezidenta? Těšíte se?
Nechci zde příliš přemýšlet a rozepisovat se o složitých otázkách naší současnosti i když na šou kolem prezidentských voleb jsem nažhavenej a zvědavej už teď. Proto se tomu budu věnovat příště. Stavete se blogeři voliči! Proto!
Petr Zábranský
Ještě jednou jsem tu se soutěží EPIGRAM 2021, dnes navíc i s drobnými osobními přídavečky
Přiznávám, že mé slušné umístění v tak prestižní soutěži vypsané Syndikátem novinářů ČR mne velmi potěšilo a tak, abych k tomu mohl pár věcí ještě dodat, máte mne tu s báječným Epigramem 2021 znovu.
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K tomu všemu jsem od studentských let i sám trochu muzikant, který se snaží věci a složitosti současného světa kolem nás odlehčit alespoň tu a tam svými veršíky, písničkami s nezbytnou špetkou humoru, či legrace.
K tomuto mému muzikanství patří i má spolupráce na tvorbě písniček s Ivanem Mládkem - dvacet čtyři společných písní (mé melodie/Ivan texty) například: My máme chaloupku v Blatné; Malíř olejových obrázků; Indián; My jsme kluci od vody; Vdova zBarrandova; Zadrhnutý drc; Du na raky; Vyklepnul jsem Denisu 6:0; V Ústí nad Labem; Seber si svý saky - paky; Až půjdem z krčmy; V Česku; Námluvy u vody; Pojeď Vašku na Aljašku...; Já a můj kamion (s paprikou za milion:))); Vánoce v Ďáblicích...
Několik mých společných písní s texty Ivana Mládka použili a nahráli další zpěváci např: Luděk Sobota, Josef Dvořák, Dáda Patrasová... písně na deskách, na CD, na YouTube...
Podobně společně jako s I.Mládkem jsem spoluautorem písně/dechovky "Zvedněme se dědkové" s Josefem Zímou, text+zpívá Jos.Zíma
Všechny tyto i různé další mé písně si můžete poslechnout na YouTube: https:// Mládek / Zábranský společné písně
Pár mých fotek, mini příběhů a legrácek naleznete i na mém instagramu:
https://www.instagram.com/mydreamwok/
Trochu srandy v dnešní době všichni potřebujeme, souhlasíte blogo-přátelé? :-))
Zvu vás, stavte se, napište mi - Těším se! ;-)