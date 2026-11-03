Soutěž „EPIGRAM 2026" k výročí K.H.Borovského - mé letošní výsledky
Do soutěže EPIGRAM 2026 jsem zaslal několik svých aktuálních novinek,
k tomu však ještě přidám info, že do této soutěže se zapojilo 91 autorů, kteří k ní přihlásili celkem čtyři stovky svých satirických básní a epigramů. Devítičlenná odborná porota z těchto všech vybrala cca 120 nejlepších, které jsou otištěny v publikaci výběr autorské soutěže „EPIGRAM 2026“
Z mých letošních veršíků odborná porota ohodnotila a vybrala tyto tři:
ROZPOČET MINISTRA FINANCÍ
Ministr financí vypočet rozpočet,
při počtu rozpočtu o dost se přepočet,
že v počtech chybí mu financí bezpočet,
zvlád vůbec na MatFyz fakultě zápočet?
Tento můj „ministersko-rozpočtový kus“ mi na jevišti sálu Staré radnice
úsměvně odrecitovali herci divadelního souboru místního Adivadla! :-)))
Další ohodnocené a zveřejněné mé epigramy jsou pak tyto dva:
DIVADLO PRO KOČKU
Vyhraje ve volbách levice?
Či zase střídavě pravice?
I kdyby výběr stran
volilo kyvadlo
- pro kočku -
Furt stejné divadlo.
PLATIT ÚČET, PROSÍM!
Opíjí je trůnní moc,
na daních nás dřou až moc,
mocí svou jsou opilí,
- přišel čas -
by dopili!
Tímto porotě, pořadatelům soutěže i Syndikátu novinářů Vysočina děkuji
a protože právě dnes během psaní tohoto mého nového článku s veršíky
z EPIGRAMU 2026 probíhají kolem nás různé velmi problémové události,
stávky v ČT, v ČRo, divadel, studentů atd, došlo u mne k okamžité reakci
a tak z voleje píšu následující řádky jako takové mé bolavé povzdechnutí nad tím, co se to tu neustále a donekonečna u nás dlouhá léta děje...?
NEPOKOJE - DEMONSTRACE - DOKONCE STÁVKY! ???
NAŠE TRVALE PLATNÁ OTÁZKA?
1989 < > 2026
politické hrátky
střety - rvačky - hádky
konflikty i stávky!!!
- ??? -
Jdeme vpřed či zpátky?
Petr Zábranský
Z Playboye s mou povídkou jsem tu s nabídkou: Nemáš úspěch v politice? Zkus to v erotice!
Po delší době sem přicházím s článkem, do kterého si dodatečně ukládám svou povídku otištěnou před pětadvaceti lety v r.2001 v časopise Playboy, zkusíte se s ní a se mnou vznést od stresů z české politiky do náruče léčivé erotiky?
Petr Zábranský
Za prezidenta si český národ zvolí "Prota"? Nebo ne? Jak to dopadne? Těšíte se?
Právě teď ve 14:00 skončilo první kolo prezidentských voleb 2023. Ačkoliv výsledky zatím známé nejsou, zveřejňuji zde na tyto důležité volby svůj pohled - a to jak jinak - po svém. A jak jste volili vy?
Petr Zábranský
Pokud mi hlava má nedává svolení, kterou z Hlav státu bych vybrat měl k zvolení? Co s tím?
Co s tím? Jak se rozhodnout? A jak zvolí národ? Najdem si prezidenta nejlepšího k zvolení, ehož pak i dějiny Česka roku 2023 kladně ocení? Tedy já jedno už vím zcela jistě! A to, koho za svýho prezidenta rozhodně nechci! A co vy?
Petr Zábranský
Prezidentské volení - kiks nezvrátí modlení! Pozor na další zpackanou pětiletku!
Na klíčové volení dejme pozor, vážení! A to proto, že v pětiletce další budem mnohem starší! A abych do výsledku voleb dokázal přežít hororový měsíc, zde recept: Dřív než stres mne utýrá-pomůže mi satira! A vám snad neuškodí!?
Petr Zábranský
Žijeme ve šťastné době? Co vy na to, kolegové blogeři? A co volba prezidenta? Těšíte se?
Nechci zde příliš přemýšlet a rozepisovat se o složitých otázkách naší současnosti i když na šou kolem prezidentských voleb jsem nažhavenej a zvědavej už teď. Proto se tomu budu věnovat příště. Stavete se blogeři voliči! Proto!
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K tomu všemu jsem od studentských let i sám trochu muzikant, který se snaží věci a složitosti současného světa kolem nás odlehčit alespoň tu a tam svými veršíky, písničkami s nezbytnou špetkou humoru, či legrace.
K tomuto mému muzikanství patří i má spolupráce na tvorbě písniček s Ivanem Mládkem - dvacet čtyři společných písní (mé melodie/Ivan texty) například: My máme chaloupku v Blatné; Malíř olejových obrázků; Indián; My jsme kluci od vody; Vdova zBarrandova; Zadrhnutý drc; Du na raky; Vyklepnul jsem Denisu 6:0; V Ústí nad Labem; Seber si svý saky - paky; Až půjdem z krčmy; V Česku; Námluvy u vody; Pojeď Vašku na Aljašku...; Já a můj kamion (s paprikou za milion:))); Vánoce v Ďáblicích...
Několik mých společných písní s Mládkem použili a nahráli další zpěváci např: Luděk Sobota, Josef Dvořák, Dáda Patrasová... vše je na deskách, na CD, na YouTube...
Podobně jako s I.Mládkem jsem též spoluautorem písně/dechovky "Zvedněme se dědkové" s Josefem Zímou, text+zpívá Jos.Zíma
- všechny tyto i další mé písně si můžete poslechnout na:
YouTube: https:// Mládek / Zábranský společné písně
- pár mých fotek, mini příběhů a legrácek naleznete i na mém instagramu:
https://www.instagram.com/mydreamwok/
Na ikony mých kanálů YouTube i instagramu stačí nahoře jen kliknout :-)
Trochu srandy potřebujeme dnes všichni, že vážení blogo-přátelé? ;-)
OK, zvu vás, stavte se a event. mi napište na email: petrza / centrum
Zdravím a těším se! ;-)